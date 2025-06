Diocesi Milano. Toc toc, al via l’Oratorio Estivo 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2025 – Da stamattina, oratorio al via: migliaia i bambini e i ragazzi impegnati nell’oratorio estivo. «Toc toc – Io sono con voi tutti i giorni» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2025 negli oratori ambrosiani, accompagnato dal logo che indica il forte legame con l’esperienza di Chiesa che i ragazzi possono sperimentare frequentando l’estate in oratorio, un’estate speciale, perché è quella del Giubileo 2025.

La memoria di Abramo e la presenza di Dio

Il logo Toc toc mette in chiaro subito il contesto nel quale verrà chiesto ai ragazzi di immergersi. Ogni settimana le attività prenderanno avvio dalla memoria dell’esperienza di fede di Abramo. Dio, che ha bussato al suo cuore (il cuore è visibile nel logo), lo mette in movimento. La promessa che Dio fa di una discendenza «come le stelle del cielo» apre all’attesa e al desiderio. Le difficoltà che sono esperienza di “deserto” (la macchia nel logo in basso) sono solcate da una certezza che si rivela nell’incarnazione del Figlio di Dio e nel compimento delle promesse del Padre: «Io sono con voi tutti i giorni». Il sottotitolo dello slogan Toc toc svela il messaggio principale che la proposta dell’Oratorio estivo 2025 vuole lasciare: Dio è la presenza viva di “tutti i giorni” che apre le porte all’eternità.

Il richiamo alla Porta Santa

L’Oratorio estivo 2025 si fa dunque portavoce della “speranza che non delude”. Nel logo l’immagine della porta, data dalla simmetria delle due “T” di Toc toc, è richiamo alla Porta Santa, meta principale del pellegrinaggio giubilare. Nel logo si intravede inoltre anche il Colonnato di San Pietro (composto dalla O e dalla C del secondo toc), simbolo dell’universalità di una comunità in cui ogni credente viene abbracciato. Ai ragazzi sarà chiesto di fare memoria della propria origine, di celebrare la fede nella comprensione dei riti, di lasciarsi orientare dalla speranza. Ogni passaggio sarà supportato dal sussidio e nel kit che saranno disponibili dal 5 aprile, insieme agli altri materiali. Il sito www.oratorioestivo.it sarà il riferimento online per la progettazione dell’animazione educativa.