DOMANI AL VIA MISSIONE ISTITUZIONALE PRESIDENTE FONTANA IN UZBEKISTAN, OBIETTIVO: PROMUOVERE IL ‘SISTEMA LOMBARDIA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 giugno 2025 – Missione istituzionale in Uzbekistan, da domani, martedì 10 giugno, a venerdì 13 giugno, per il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

L’obiettivo è consolidare i rapporti avviati da tempo tra i due territori, valorizzare l’attrattività delle imprese lombarde e promuovere sinergie virtuose per sviluppare concrete opportunità di business in settori chiave come l’agricoltura, l’innovazione tecnologica, la sanità, la cultura e il turismo.

Al seguito della delegazione anche rappresentanti di imprese e associazioni di settore, tra cui Assolombarda, Promos Italia, SEA Aeroporti di Milano e UCIMU-Sistemi per produrre (associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione).

Nel corso della missione, che toccherà la capitale Tashkent e Samarcanda, il presidente Fontana e i membri della delegazione parteciperanno a importanti eventi di settore e incontri con le più alte cariche politiche dell’Uzbekistan e con i più importanti rappresentanti dell’economia locale. Tra gli appuntamenti di rilievo in agenda la partecipazione al ‘4° Tashkent International Investments Forum’ e al ‘Samarcanda-Lombardy Business Forum’.

Redazione