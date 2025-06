Domenica in Cascina 2025. Oltre 800 persone a Cavenago Brianza tra natura, gioco e sostenibilità

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 9 giugno 2025 – È stata una vera e propria festa per l’ambiente e per le famiglie la Domenica in Cascina 2025, l’evento promosso da CEM Ambiente nella sua sede di Cascina Sofia a Cavenago di Brianza.

L’appuntamento, andato in scena domenica 8 giugno, ha registrato oltre 800 presenze tra cittadini, famiglie e associazioni del territorio.

Un pomeriggio ricco di attività per tutte le età: laboratori sulle api, giochi a energia rinnovabile, percorsi didattici con l’acqua, visite guidate alla collina rinaturalizzata di CEM, spettacolo teatrale all’aperto, musica live con Hey DJ Radio, street food e il tradizionale torneo di ping pong.

A metà pomeriggio anche le premiazioni delle iniziative ambientali promosse da CEM nel corso dell’anno:

WEPLOGGING 2025, il week end di raccolta dei rifiuti mentre si cammina che si è svolto lì8 e 9 maggio 2025 e che ha visto premiati:

1° posto al Comune di Trezzo sull’Adda con 200 sacchi raccolti

Hanno ritirato l’attestato il Sindaco Diego Torri e le Associazioni Leva 1985 e WWF Le Foppe e Vimercatese

2° posto al Comune di Ronco Briantino con 150 sacchi raccolti

Ha ritirato l’attestato Assessore all’Ecologia Mauro Di Toro

3° posto al Comune di Cerro al Lambro con 130 sacchi raccolti

Hanno ritirato l’attestato il Sindaco Gianluca Di Cesare e l’Associazione Moto Club Melegnano

Premiati anche i vincitori del concorso Social di CEM #ScattaSostenibile che si è svolto nel mese di aprile 2025. Ha ritirato il premio, una bicicletta simbolo di sostenibilità, Martina Mangano grazie al suo disegno dal titolo “Se ti lascia, non lasciarla in giro” contro l ’abbandono di carta per strada.

Ultima premiazione il torneo di ping pong che ha visto la vittoria di Nino Laurendi che ha sbaragliato i 35 iscritti all’iniziativa

“Una giornata all’insegna dell’allegria e dell’impegno per l’ambiente che si conferma un’occasione di valore per tutta la comunità – ha detto il Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione”..

Domenica in Cascina 2025 si è svolto grazie all’organizzazione de CEM con la preziosa collaborazione della Protezione Civile di Cavenago Brianza, delle GEV, di CS&L, delle cooperative La Grande Casa e Aeris, dell’Azienda Speciale Offerta Sociale, Plastic Free, Mani Tese, Centro del Riuso Pantarei, Parco Pane e con il sostegno del Comune di Cavenago Brianza.