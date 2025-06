(mi-lorenteggio.com) Zogno, 9 giugno 2025 – Ieri sera, intorno alle ore 21.10, in viale Martiri della Libertà, un ragazzo di 27 anni, Mustapha Hamidi, è stato soccorso e trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale di San Giovanni Bianco, dopo esser finito contro un albero con la sua moto da cross, riportando gravi traumi.

Dopo l’arrivo in ospedale, il ferito è deceduto.

Redazione