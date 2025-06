La Città metropolitana di Milano si (ri)foresta e va in tour nei Comuni

Entrano nel vivo i due progetti finanziati dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2025 – La Città metropolitana di Milano si (ri)foresta. Entrano nel vivo i progetti di piantumazione del territorio metropolitano finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1- Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano).

Sono due i progetti finanziati:

Incrementare il capitale naturale per rafforzare la rete ecologica territoriale – CMMi1 – CUP: I32F23000440001, che coinvolge 5 diversi comuni metropolitani (Casorezzo, Locate di Triulzi, Peschiera Borromeo, Pozzo d’Adda e San Colombano al Lambro) ed interessa una superficie complessiva di 30,12 ettari su diverse 6 aree, per un finanziamento di 1.295.375 euro.

La forestazione urbana per mitigare le isole di calore – CMMi2 – CUP: I52F23000320001, che riguarda 14 diversi comuni metropolitani (Basiano, Cambiago, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Gorgonzola, Lainate, Liscate, Masate, Milano, Nerviano, Paderno Dugnano, Pero, Pieve Emanuele e Segrate) ed interessa una superficie complessiva di 32.39 ettari su 19 diverse aree, per un finanziamento di 1.392.882,80 euro.

Una grande operazione di riforestazione, che punta a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e le isole di calore, creando una nuova consapevolezza ambientale nella cittadinanza. Per questo la Città metropolitana di Milano accompagnerà il percorso di piantumazione nei Comuni con una campagna informativa: un vero tour nel territorio interessato dagli interventi volto a spiegarne gli obiettivi e i benefici collettivi.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 giugno, alle 18, all’Auditorium della scuola Etty Hillesum di via Dante 5, a Liscate, con l’evento “La forestazione urbana per il futuro sostenibile delle città”. (In allegato la locandina). Seguirà il calendario dei successivi eventi.

A Liscate riflettori accesi sul progetto “La forestazione urbana per mitigare le isole di calore”, di cui il Comune ha beneficiato, e che punta sull’applicazione delle Nature-based solutions (NBS), ossia soluzioni basate sulla natura, per contrastare le isole di calore, fenomeno legato al cambiamento climatico, generando una nuova modalità di riqualificazione del territorio. Nello specifico, a Liscate, sono previsti 2223 tra nuove piante e arbusti: i dettagli saranno illustrati durante l’evento.

“Crediamo molto in questi progetti e in un percorso di informazione e sensibilizzazione che accompagni la forestazione sui territori – afferma Giorgio Mantoan, consigliere delegato alla Forestazione urbana della Città metropolitana di Milano – Non è stato semplice raggiungere questo obiettivo, frutto di uno straordinario gioco di squadra che ha visto alla regia la Città metropolitana di Milano, molto attenta, su vari fronti e con più progettualità, al tema della transizione ecologica e del contrasto al cambiamento climatico, grazie proprio all’utilizzo di NBS, o soluzioni basate sulla natura, che puntano ad una rigenerazione urbana sostenibile. Invito cittadini e cittadine a farsi coinvolgere in questo percorso, tappa dopo tappa, per conoscere da vicino l’intervento nel proprio Comune”.

