La mostra “The world of Banksy – The immersive experience”, in corso allo Spazio Varesina 204, è stata prorogata al 2 novembre 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2025 – Milano non si stanca di Banksy. Dopo aver conquistato decine di migliaia di visitatori nei primi mesi di apertura, The World of Banksy – The Immersive Experience prolunga la sua permanenza nel capoluogo lombardo fino al 2 novembre 2025, confermandosi tra gli eventi culturali più amati della stagione. La proroga risponde all’entusiasmo del pubblico e al desiderio di offrire ancora a tutti la possibilità di fare un viaggio immersivo nell’universo provocatorio e visionario dello street artisti più celebre al mondo.

Ospitata nel nuovo polo culturale Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District, la mostra propone oltre 100 opere – tra graffiti, fotografie, installazioni e stampe – realizzate su supporti differenti, dalla tela al forex, dal plexiglass all’alluminio. L’allestimento, concepito appositamente per questa tappa milanese, guida il visitatore in un percorso multisensoriale, tra murales su larga scala, ambientazioni urbane ricostruite e una coinvolgente sezione video che approfondisce i principali temi sociali affrontati da Banksy: guerra, disuguaglianza, consumismo, controllo e diritti umani.

La mostra, da oggi al 1 luglio 2025 e poi dal 26 agosto al 2 novembre 2025, resta aperta dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle ore 18:00). Dal 2 luglio al 3 agosto, invece, sarà aperta dal mercoledì alla domenica, sempre dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle ore 18:00). È infine prevista una chiusura estiva dal 4 al 25 agosto compresi. Le tariffe restano invariate.

The World of Banksy è pensata per un pubblico ampio e trasversale, curioso non solo di ritrovare immagini iconiche come Flower Thrower, Napoleon o Ozone Angel, ma anche di comprenderne il contesto, la potenza simbolica e il messaggio. Ogni ambiente è progettato per restituire la forza immediata delle opere originali, accompagnando lo spettatore in una riflessione continua tra arte e attualità.

Attivo dalla metà degli anni Novanta, Banksy è oggi una delle figure più influenti dell’arte contemporanea. Le sue opere, realizzate con la tecnica dello stencil, hanno invaso i muri di città in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, da New York a Venezia. Pur mantenendo il suo anonimato e una netta distanza dal mercato tradizionale dell’arte, Banksy ha ottenuto riconoscimenti globali e una notorietà crescente, anche grazie al suo impegno sociale e alla capacità di intervenire con forza sulle questioni più urgenti del presente.

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale della mostra www.theworldofbanksy.it e sulle principali piattaforme: www.ticketone.it, www.vivaticket.com, www.happyticket.it e www.ticketmaster.it.