LA POLIZIA DI STATO PARTECIPA ALL’EVENTO SPORTIVO BENEFICO ‘RIDE BEAT- THE RACE’ ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO A SOSTEGNO DEI MALATI ONCOLOGICI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 9 giugno 2025 – Domenica 8 giugno 2025, il personale della Polizia di Stato ha partecipato con due proprie squadre alla competizione ciclistica a scopo benefico ‘RideBeat’, svoltasi presso l’Autodromo Nazionale di Monza, organizzata dall’Associazione “Cancro Primo Aiuto” al fine di sostenere la donazione di parrucche ai malati oncologici, attraverso il Progetto “Un Dono Per Risplendere”. All’evento hanno partecipato numerosi team delle strutture Sanitarie e Ospedaliere e, oltre alla Polizia di Stato, anche le altre Forze dell’Ordine. La Polizia di Stato ha gareggiato con modalità staffetta sulla pista dell’Autodromo di Monza con due squadre, composte dal Primo Dirigente Mirella PONTIGGIA- Dirigente Sezione Polizia Stradale Verona, dal Commissario Capo Ismaele GATTI — Divisione PASI — Questura di Bergamo, dall’Ispettore Massimiliano PASCALI — Squadra Mobile — Questura di Milano, dal Vice Ispettore Francesco GAMBA — Squadra Mobile — Questura di Bergamo, dall’ Assistente Capo C. Alessandro FERRARA — Sottosezione Polizia Stradale di Seriate e dall’ Assistente Capo Marco GULOTTA — Sezione Polizia Postale Bergamo. Considerato il meritevole scopo dell’evento, gli appartenenti della Polizia di Stato hanno partecipato alla competizione riservata alla categoria amatoriale, conquistando il primo posto per la gara delle squadre miste, il Primo Dirigente Mirella PONTIGGIA- Dirigente Sezione Polizia Stradale Verona e Assistente Capo C. Alessandro FERRARA — Sottosezione Polizia Stradale di Seriate, inoltre, nella classifica generale le due squadre della Polizia di Stato si sono collocate in una posizione intermedia. L’iniziativa solidale Read Beat ha avuto finalità benefica, l’intero ricavato è stato devoluto all’Associazione Primo Aiuto e servirà a sostenere la donazione di parrucche alle donne colpite da alopecia per tumore nell’ambito del progetto ‘Un Dono Per Risplendere’. La presenza della Polizia di Stato a Ride Beat 2025 conferma quindi l’impegno costante non solo nella tutela della sicurezza pubblica, ma anche nella promozione di iniziative sociali, benefiche e sportive che rafforzano il legame con la comunità nel segno dell’”Esserci Sempre” a tutela del bene comune.