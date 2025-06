NET – Nuove Energie Territoriali: si rafforza la rete tra BrianzAcque e Lario Reti Holding

Incontro nei giorni scorsi alla presenza di ATO MB e ATO Lecco ed apertura a nuovi soggetti pubblici

(mi-lorenteggio.com) Monza, 9 giugno 2025 – Si consolida e guarda al futuro l’esperienza della rete NET – Nuove Energie Territoriali, la joint venture contrattuale tra BrianzAcque e Lario Reti Holding, nata per sviluppare sinergie operative, promuovere efficienza e sostenibilità e affrontare le sfide del sistema idrico integrato. L’accordo, firmato ad inizio aprile dai rispettivi rappresentanti, Enrico Boerci e Lelio Cavallier, rappresenta un passaggio significativo all’interno di un percorso di collaborazione avviato nel 2021.

Nei giorni scorsi, si è tenuto un importante incontro a quattro tra le due aziende e i rispettivi ATO territoriali: ATO Monza e Brianza, presieduto da Riccardo Borgonovo, e ATO Lecco, presieduto da Marco Domenico Bonaiti.

Il confronto ha rappresentato un’occasione concreta di dialogo tra gestori e governance d’ambito, durante il quale è stato condiviso il programma strategico della rete, i suoi obiettivi di innovazione e ottimizzazione, nonché le prospettive di sviluppo. Si sono condivise riflessioni strategiche sul futuro della collaborazione, confermando la volontà di mantenere aperta la rete NET ad altri soggetti interamente pubblici o maggioranza pubblica, anche provenienti da settori diversi da quello idrico. In primis, lo sguardo è rivolto, in particolare, ai gestori del servizio idrico dei territori confinanti, con i quali potrebbero svilupparsi collaborazioni future.

Non si esclude inoltre che possano nascere, nel prossimo futuro, anche sinergie dirette tra i due ATO di Monza e Brianza e di Lecco, come naturale evoluzione di un modello virtuoso basato sulla cooperazione tra soggetti pubblici, nel rispetto delle autonomie locali e delle specificità territoriali.

“L’intento – dichiara Riccardo Borgonovo, Presidente di ATO MB – è di generare un inizio di una partnership strategica che non sia solo una promessa, ma che rappresenti una potenzialità che può realizzarsi solo con una governance attenta dei reciproci bisogni, con investimenti mirati che possano generare valore. L’obbiettivo di costruire una piattaforma di servizi capace di coniugare esigenze a fattor comune, per dare forma a progetti integrati e orientati a rafforzare le reciproche capacità strategiche funzionali finalizzate ad un maggior efficientamento e razionalizzazione del servizio idrico integrato nei propri territori. Un altro asset principale sarà rafforzare le sinergie industriali per un’economia di scala con vantaggi competitivi”.

“Abbiamo accolto volentieri l’invito all’incontro – afferma Marco Domenico Bonaiti, Presidente dell’Ufficio d’ambito di Lecco – Fare rete, integrare, è elemento caratterizzante del servizio idrico e degli ATO, ambiti di aggregazione orizzontale delle attività connesse. I territori degli ATO di Lecco e Monza sono contigui, eppure con differenze morfologiche e insediative non indifferenti, incidenti anche sullo sviluppo del servizio idrico integrato. Questo però non deve essere percepito come un elemento ostativo, bensì come un valore aggiunto di differenti esperienze che consentono di arricchirsi reciprocamente attraverso modelli e soluzioni condivise. A fronte di ciò, la collaborazione tra Gestori ci trova ben disposti a condividere intenti, strumenti e risorse anche tra gli Enti di governo dei relativi ambiti territoriali.”

“Le reti di impresa come NET sono una delle più concrete possibilità che il nostro settore, segnato da un enorme fabbisogno di investimenti, ha per generare sinergie, ottimizzando costi e attività – aggiunge Lelio Cavallier, Presidente di Lario Reti Holding – Contiamo che questo modello possa portare risultati tangibili già nel breve periodo come, ad esempio, una maggiore spinta nel progresso verso l’autonomia energetica delle nostre aziende.”.

“NET non è solo un progetto operativo ma un laboratorio dinamico per affrontare insieme le grandi sfide del settore idrico” sottolinea il Presidente e AD di BrianzAcque Enrico Boerci, che sovrintende anche il Consiglio delle Imprese Retiste. “L’incontro con gli ATO – continua – ha confermato che questo modello è solido, aperto, e capace di attrarre nuove energie pubbliche nel segno dell’efficienza, della trasparenza e della sostenibilità”.

NET – Nuove Energie Territoriali rappresenta oggi un esempio concreto di alleanza tra gestori pubblici che, mantenendo la piena autonomia societaria, scelgono di collaborare su temi strategici, sviluppare economie di scala, rafforzare le competenze interne e dare voce a una gestione industriale pubblica dell’acqua, sempre più moderna, trasparente e orientata al territorio.