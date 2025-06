Numeri da record per PARTY LIKE A DEEJAY 2025, la festa di Radio Deeejay a Milano: 250.000 presenze

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 giugno 2025 –Sono state 250.000 circa le presenze complessive al Parco Sempione (+15% rispetto al 2024) e circa 34.000 le persone che hanno preso parte ai principali stage live: dati che segnano un record di numeri per PARTY LIKE A DEEJAY 2025, la straordinaria festa di Radio Deejay che da venerdì 6 a domenica 8 giugno ha animato l’intero Parco Sempione, il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco e l’Arco della Pace di Milano.

Tre giorni di grande successo di pubblico e di numeri per un appuntamento unico nel panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano, con tanta musica, sport e intrattenimento che ha coinvolto un pubblico eterogeneo di tutte le età, tra adulti, giovani, famiglie con bambini e amici a quattro zampe, con una percentuale maggiore tra i giovani di età compresa dai 16 ai 30 anni.

Un evento senza precedenti con esclusivi concerti la sera all’Arco della Pace e tanta musica live al Cortile delle Armi con Capital Live, speciali talk con alcune delle voci più amate della radio e molte attività all’interno del Parco Sempione suddiviso di giorno per l’occasione in 7 aree tematiche (Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Virtual Zone, Casa Deejay, L’Ingegneria dei Sogni e Deejay Cafè).

Oltre 30.000 persone hanno cantato e ballato alle due grandi serate musicali live all’Arco della Pace, che hanno visto sul palco grandi artisti del panorama musicale italiano – sabato 7 giugno Alfa, Annalisa, Brunori Sas, Coez, Francesco Gabbani, Franco126, Joan Thiele, Lucio Corsi, Olly, Tananai e domenica 8 giugno Achille Lauro, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Clara, Coma_Cose, Fedez, Gaia, Ghali, Planet Funk, Rkomi, Rose Villain, Shablo Guè Tormento e Joshua, The Kolors, Willie Peyote. A chiudere entrambe le serate incredibili dj set di Albertino con ospite speciale a sorpresa sabato Gabry Ponte.

E ancora il boom di presenze sabato pomeriggio per Capital Live nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, il concerto gratuito in collaborazione con Radio Capital, che ha chiamato a raccolta quasi 4.000 persone, con le esibizioni live di Anna Carol, Emma Nolde, Francesca Michielin, Giorgio Poi, Irene Grandi, Levante, Venerus e a sorpresa la special guest Eugenio Finardi.

La domenica, nella stessa location sono stati invece oltre 7.000 gli spettatori degli Speakers’ Corner con i protagonisti della radio: Linus e Nicola Savino, Il Trio Medusa, Alessandro Cattelan, Fabio Volo e Pinocchio con La Pina, Diego Passoni e La Vale.

1.000 gli spettatori in pausa pranzo per “Dungeons & Deejay Live”, la partita dal vivo del celebre podcast Dungeons & Deejay, con Francesco Lancia come master e un tavolo d’eccezione composto da Alessandra Patitucci, Marisa Passera, Federico Russo, Matteo Curti e Danilo da Fiumicino.

Grande successo anche a Casa Deejay, sulla collinetta della Biblioteca del Parco, dove gli speaker della radio nel corso di entrambe le giornate di sabato e di domenica si sono alternati alla consolle per far divertire il pubblico con esclusivi dj set: Umberto e Damiano, Andy&Mike, Alex Farolfi, Gianluca Gazzoli, Trio Medusa, Pinocchio, Nicola Savino, Federico Pecchia e Davide Damiani; Nicola e Gianluca; Maurizio Rossato con i suoi special guest; Wad, Dj Angelo e Roberto Ferrari, Dj Aladyn, Federico Russo e Francesco Quarna.

A fare da grande anteprima a Party Like a Deejay, venerdì 6 giugno, al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco una tappa speciale di Radio Linetti Live, lo show di Linus che ha registrato il tutto esaurito con oltre 1.700 partecipanti.

Straordinaria partecipazione anche sui social, con 21 milioni di views e 3,7 milioni di utenti unici sui canali ufficiali della radio (Facebook, Instagram e TikTok).

Redazione