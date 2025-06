PROTEZIONE CIVILE, ASSESSORE LA RUSSA: OLTRE 51 MILIONI PER 183 COMUNI COLPITI DAL MALTEMPO NEL LUGLIO 2023

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 giugno 2025 – Oltre 51 milioni di euro per 183 Comuni lombardi colpiti dal maltempo nel luglio del 2023.Il Ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Protezione civile, ha pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse ai Comuni che hanno subito danni a causa del maltempo nel luglio del 2023, eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. In quella occasione, infatti, nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento provocarono allagamenti, frane e danni ingenti su tutto il territorio lombardo.

“Con questo provvedimento – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – dimostriamo ancora una volta di essere al fianco dei cittadini, impegnati concretamente nella tutela del territorio. Rivolgo un sentito ringraziamento al ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, interlocutore sempre attento e presente. Le assegnazioni delle risorse sono state decise sulla scorta delle ricognizioni effettuate dalla Protezione civile regionale coordinata dal Commissario delegato, rispetto alle richieste di contributo pervenute dai Comuni attraverso l’applicativo Rasda (Raccolta schede danni). Da parte di Regione Lombardia c’è sempre grande attenzione ai territori, alle comunità e alle esigenze di chi li amministra. Ringrazio, inoltre, i nostri uffici e i nostri tecnici per il lavoro svolto per raggiungere questo risultato”.

MALTEMPO LUGLIO 2023, LA SUDDIVISIONE DELLE RISORSE PER PROVINCE

Di seguito la suddivisione delle risorse nelle province della Lombardia (importi in euro).

Bergamo 6.784.526;

Brescia 26.504.319;

Como 314.182;

Cremona 741.862;

Lecco 1.805.000;

Lodi 36.571;

Monza Brianza 2.047.568;

Milano 9.338.929;

Mantova 506.165;

Pavia 21.740;

Sondrio 2.550.398;

Varese 793.636.