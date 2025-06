Rho. Giovani artisti di Brera donano le loro opere allo Spazio Mast

Creazioni nate nel progetto Match your art, grazie a Federica Balconi e Leonardo Fenu

Rho, 9 giugno 2025 – Si è svolta giovedì 5 giugno allo Spazio MAST di via San Martino 22 l’inaugurazione della esposizione permanente di due opere d’arte realizzate da giovani artisti, studenti della rinomata Accademia di Brera. Le opere sono state progettate e realizzate nell’ambito del progetto MATCH YOUR ART, che nasce in seno a Confcooperative Lombardia e all’Accademia di Brera, con il contributo del docente e artista Alberto Gianfreda e di Fabrizio Pozzoli presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Lombardia.

MATCH YOUR ART vuole sperimentare nuove forme di collaborazione tra imprese cooperative e giovani artisti, attivando interventi inediti per promuovere coesione sociale e sviluppo condiviso. Il “match” ha visto coinvolta una delle cooperative che popolano il territorio del Comune di Rho, la Cooperativa Sociale LaFucina che gestisce e organizza le attività per i giovani allo Spazio MAST.

Federica Balconi e Leonardo Fenu, classe 1999 e 2000, hanno frequentato negli scorsi mesi le attività del MAST, in particolare l’affollato spazio compiti settimanale rivolto a studenti e studentesse delle secondarie di primo grado, costruendo relazioni positive con i ragazzi e coprogettando con loro a dicembre 2024 il pensiero creativo alla base delle due opere scultoree che poi hanno prodotto e donato a Spazio MAST. Le opere, ora installate negli spazi, rimarranno in dono alla cittadinanza come segno tangibile della possibilità di creare connessioni tra mondi diversi e come segnale chiaro che l’arte unisce le comunità e arricchisce gli spazi urbani.

A fianco dei giovani artisti, studenti di Beni Culturali si stanno occupando della valorizzazione e della comunicazione delle opere. Il mondo della cooperazione, rappresentato qui da Confcooperative Lombardia, sperimenta in maniera inedita un modello di collaborazione straordinario, nell’ottica di promuovere la forma d’impresa cooperativa come possibile scenario futuro per i giovani artisti più avvezzi a un lavoro individuale.

“Siamo felice di ricevere in dono le opere di due giovani artisti a cui auguriamo un futuro luminoso nel mondo dell’arte e della cultura, ambiti su cui serve investire risorse per coltivare un desiderio di bellezza che sia effettivamente collettivo. Ai nostri giovani di Spazio MAST è stata offerta l’opportunità di prendere parte alla creazione di un bene comune e pensiamo che questo sia il presupposto per sostenere la formazione di nuovi cittadini e cittadine responsabili”, afferma Francesca Rossini, responsabile di Spazio MAST e vice presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Lombardia.

“Affascina osservare i risultati di un lavoro condiviso, arricchiti dalla creatività personale di giovani che si affacciano con entusiasmo al mondo dell’arte. Spazio MAST si presta a queste collaborazioni e può diventare volano per le passioni di chi lo frequenta. Come Amministrazione siamo sempre pronti a sostenere i ragazzi e il mondo di arte e cultura è sicuramente attrattivo per molti di loro. Ringrazio i giovani artisti soprattutto perché hanno donato il loro tempo, condividendo con i ragazzi dello Spazio compiti momenti di conoscenza, gioco comune, lavoro artistico e didattico”, commenta l’assessore ai Giovani Paolo Bianchi.

Nella foto: Federica Balconi e Leonardo Fenu accosciati, alle loro spalle le responsabili della comunicazione di Brera