Rho. Laboratori, letture animate, sport e musica per far conoscere i progetti dedicati a Lucernate

Il 13 giugno, al Centro Civico, numerose iniziative e il finale di You book You party. Si prepara coi cittadini una mappatura del quartiere

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 giugno 2025 – La Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile inizia a prendere corpo: sono partite le azioni di carattere sociale avviate con la collaborazione di diversi partner. Venerdì 13 giugno, alla Biblioteca e al centro civico di via Giulio Cesare a Lucernate, sarà possibile conoscerne alcune durante un momento di festa che vedrà protagoniste le cooperative sociali coinvolte nelle cosiddette “azioni immateriali” connesse ai progetti presentati alla cittadinanza nei mesi scorsi all’interno del progetto “Ponti e cerniere”.

Il programma del pomeriggio che dà il via al fine settimana sarà molto ricco e comprenderà anche alcuni appuntamenti che concludono il progetto You book You party – Giovani in Biblioteca, coordinato dalla Biblioteca di Lucernate con l’assessorato ai Giovani.

Dalle 16.00 alle 18.30, al parco di via Prati, sono previste Letture animate per tutti a cura della Biblioteca di Lucernate coordinata da Silvana Santoro e dal Teatro dell’Armadillo.

Non mancheranno attività sportive per ragazzi: tornei di touch rugby, calcio e pallavolo. E persino un angolo latino con musiche e giochi dalle Americhe, condotto dal gruppo dei giovani genitori e a cura di Cooperativa Comin.

Al “Punto fucsia” sarà presente uno sportello informativo in cui si potranno trovare indicazioni, supporto e assistenza su questioni riguardanti l’identità di genere, l’orientamento sessuale e le discriminazioni legate a queste tematiche. A gestire il dialogo con i giovani saranno esponenti della Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione.

Un banchetto informativo e divulgativo sarà invece dedicato a inclusione e dipendenze giovanili, grazie agli operatori di Cooperativa Intrecci e Comunità Nuova.

Ad adulti e bambini verrà proposto “Il giardino che vorrei” un laboratorio in cui dipingere in trasparenza il giardino condiviso che nascerà d’intesa con Passi e Crinali.

Un altro banchetto informativo servirà a raccontare le attività e una proposta di presentazione del Comitato di quartiere. Per persone di ogni età sarà organizzato un Torneo di burraco nelle sale della biblioteca, dalle ore 15.00 alle 18.00. In palio ci sono alcuni premi. L’iscrizione è obbligatoria, ci si può rivolgere al numero 345 636 5364. A coordinarlo sarà il Consorzio Cooperho.

La cooperativa sociale LaFucina animerà un Laboratorio per la creazione di miniature.

Tutti i presenti potranno contribuire a realizzare una mappatura partecipata del quartiere: per avviare questo progetto residenti sono invitati a portare una foto, un disegno, un ricordo che rappresenti Lucernate ai loro occhi. La Cooperativa La Cordata aiuterà anche a conoscere i diversi progetti comunali che riguardano tutta la zona oltrestazione.

Dalle 18.30 alle 20.30, al Giardino d’ingresso del Centro Civico, ci sarà un aperitivo con musica dal vivo a cura di Ricordi Music School e Dj set a cura di Spazio Mast.

Un pomeriggio per conoscersi e per conoscere il futuro di Lucernate attraverso i tanti progetti che riguardano la frazione, coordinati al tavolo SSUS dagli assessori Edoardo Marini (Urbanistica) e Paolo Bianchi (Politiche sociali).