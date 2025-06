RISERVA DELLA BIOSFERA TICINO VAL GRANDE VERBANO: INSEDIATA L’ASSEMBLEA DIRETTIVA E NOMINATO IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE  

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 9 giugno 2025 – Nei giorni scorsi, presso il Centro Parco Ex Dogana di Tornavento in Comune di Lonate Pozzolo (VA) si è tenuta la seduta di insediamento dell’Assemblea Direttiva della Riserva Ticino Val Grande Verbano.

Sotto il coordinamento dei Presidenti dei quattro Parchi della Riserva e con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni, Province, Città Metropolitana e delle due Regioni Lombardia e Piemonte che rientrano nell’area MAB, ha approvato il Regolamento di funzionamento della Riserva e eletto come Presidente pro-tempore Ismaele Rognoni – Presidente del Parco lombardo della valle del Ticino.

La seduta ha visto la presenza a larga maggioranza dei suoi componenti a dimostrazione della sensibilità e dell’interesse ad avviare il processo di governance della Riserva.

