TPL, ZAMPERINI (FDI): POTENZIATI I SERVIZI IN VISTA DELL’INTERRUZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA LECCO-COLICO-TIRANO

STIAMO LAVORANDO PER RIDURRE I DISAGI E GARANTIRE MAGGIORE SICUREZZA NELLA STAZIONE DI VARENNA-PERLEDO-ESINO LARIO

Milano, 9 giugno 2025 – Regione Lombardia, in accordo con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, ha approvato lo schema operativo per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nel periodo compreso tra il 9 giugno e il 12 settembre 2025, in concomitanza con l’interruzione della linea ferroviaria Milano – Lecco – Sondrio – Tirano, nella tratta Lecco – Colico – Tirano, inclusa la diramazione per Chiavenna. L’interruzione, prevista dal 15 giugno al 14 settembre 2025, è dovuta a un importante intervento infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovienord, finalizzato a potenziare e ammodernare l’asse ferroviario in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un’opera strategica che, seppur necessaria, comporterà temporanee modifiche alla mobilità locale ed inevitabili disagi.

“Regione Lombardia sostiene il trasporto pubblico nei territori di Como, Lecco e Varese con un contributo straordinario di 286.530,29 euro, finalizzato a compensare le percorrenze aggiuntive introdotte a seguito della chiusura della linea ferroviaria – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini -. I lavori sulla tratta Lecco-Colico-Tirano sono fondamentali per ammodernare una linea storica in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma siamo ben consapevoli dei disagi che ne deriveranno per pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Per questo motivo, grazie alla collaborazione con l’Agenzia per il TPL e con gli enti locali, abbiamo previsto un piano straordinario di potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma e via lago, per garantire continuità al diritto alla mobilità e valorizzare, al tempo stesso, il nostro territorio anche nei mesi estivi. Ringrazio l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente per l’impegno e la disponibilità dimostrata verso il territorio lecchese, che oggi può contare su una risposta seria, concreta e strutturata a una sfida complessa ma necessaria”.

Durante il periodo dei lavori, non circoleranno i treni delle linee:

RE8 Milano – Lecco – Sondrio – Tirano

R11 Colico – Chiavenna

R12 Sondrio – Tirano

R13 Lecco – Colico – Sondrio

Per garantire la continuità degli spostamenti e ridurre i disagi per pendolari e turisti, Trenord attiverà un servizio di autobus sostitutivi lungo le tratte ferroviarie interrotte. A questi si affiancherà un potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma, in particolare nei cinque “corridoi di accesso” individuati nel territorio lecchese e comasco, integrati anche con i servizi di navigazione sul Lago di Como, offrendo così un sistema di mobilità alternativa e intermodale.

I cinque corridoi potenziati:

Corridoio 1: Como – Menaggio – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea C110

Como – Menaggio – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea C110 Corridoio 2: Como – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea C130

Como – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea C130 Corridoio 3: Canzo – Asso – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea C136

Canzo – Asso – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea C136 Corridoio 4: Lecco – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea D110

Lecco – Bellagio – Varenna (via lago) – Linea D110 Corridoio 5: Lecco – Valsassina – Bellano – Linee D120, D121, D127, D135

Tuttavia, nel fine settimana appena trascorso si sono registrati gravi disagi, tra cui episodi da condannare come il lancio di sassi da parte di alcuni ragazzi alla fermata di Abbadia, autobus sovraffollati alla stazione di Lecco, e l’assenza di indicazioni sugli orari dei bus sostitutivi a Varenna, dove sabato sera una trentina di turisti sono rimasti bloccati per ore, senza alternative di trasporto. Molti passeggeri, anche una volta giunti a Lecco, hanno atteso a lungo un treno per Milano.

“Siamo pienamente consapevoli dei disagi causati dall’interruzione estiva della linea ferroviaria Lecco–Colico e non intendiamo in alcun modo sottovalutarli. – prosegue il consigliere Zamperini – Il primo banco di prova degli ultimi giorni ha dimostrato una buona tenuta del sistema, ma ora è fondamentale che questi standard vengano mantenuti e garantiti per l’intera durata dei lavori. Non possiamo accettare che si verifichino episodi che mettano a rischio la sicurezza di passeggeri e operatori. Proprio per questo, siamo già al lavoro – insieme all’Assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa e ai sindaci di Varenna e Perledo, Mauro Manzoni e Fabio Festorazzi – per affrontare con urgenza le criticità nella stazione di Varenna–Perledo–Esino Lario. È necessario un intervento tempestivo, strutturato e coordinato”.

“Abbiamo inoltre attivato un confronto con Navigazione laghi e il gestore governativo, Pietro Marrapodi, grazie al quale il servizio sarà potenziato: una corsa giornaliera in più, sia in andata che in ritorno, tra Lecco e Bellagio – conclude Zamperini -. Il nostro impegno è massimo per contenere e ridurre i disagi che inevitabilmente ci saranno e garantire che il territorio non venga lasciato nel caos. Continueremo a lavorare per individuare e attuare tutte le soluzioni utili a tutelare cittadini, turisti e lavoratori. Le soluzioni migliori sono quelle nascono dall’ascolto del territorio e di chi lo vive quotidianamente”.