A Buccinasco “Un calcio alle mafie” – sabato 14 giugno ore 15 Centro Sportivo Scirea

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 10 giugno 2025 – Si conclude con un grande evento sportivo a Buccinasco la Primavera della Legalità 2025 che dal mese di marzo ha visto spettacoli, letture, incontri e manifestazioni in otto comuni del nostro territorio (Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo)

Sabato 14 giugno dalle ore 15 al Centro Sportivo Scirea di via Gramsci si terrà “Un calcio alle mafie”, torneo organizzato dall’assessorato alla Cultura antimafia in collaborazione con la Polisportiva Buccinasco. Giocheranno squadre di pulcini 2014 ed esordienti 2012 delle società Polisportiva Buccinasco, Assago G. S., Nuova Trezzano, ASD Zibido San Giacomo.

“Come ormai facciamo da dodici anni con la rassegna Buccinasco contro le mafie – dichiara la vicesindaca Rosa Palone – in primavera abbiamo dedicato il nostro impegno soprattutto nelle scuole con spettacoli su Giovanni Falcone e don Pino Puglisi, e abbiamo partecipato agli eventi organizzati con gli altri comuni impegnati nella Primavera della Legalità. Con questo ultimo evento, desideriamo continuare a promuovere la cultura antimafia, che parte innanzitutto dal rispetto delle regole e della dignità di ognuno, valori condivisi e importanti anche nello sport. Già il 2 giugno abbiamo intitolato al procuratore antimafia Marcello Musso il rinnovato campo 2 del Centro Sportivo Scirea, utilizzato per il calcio e il rugby. Ora promuoviamo un torneo di calcio rivolto a preadolescenti”.

