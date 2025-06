All’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano presentato il nuovo acceleratore lineare

Installato un macchinario di ultima generazione per la radioterapia

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 10 giugno 2025 – Precisione, accuratezza e personalizzazione sono le parole che meglio descrivono le caratteristiche del nuovo acceleratore lineare per terapia con Fotoni installato presso l’Unità Operativa di Radioterapia dell’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano (Gruppo San Donato), diretta dalla Dottoressa Irma Valentina Mascia.

Un macchinario di ultima generazione per la Radioterapia che permette di trattare tutte le tipologie di tumore, anche nelle sedi anatomiche più difficili da raggiungere, con precisione millimetrica e massima accuratezza grazie alle nuove e innovative tecniche di trattamento quali la Radioterapia ad intensità modulata con tecnica ad arco (VMAT o Rapid Arc), la Radioterapia stereotassica, la Radioterapia guidata dalle immagini, nonché le tecniche di controllo del respiro, di prossima implementazione.

Queste tecniche permettono una più accurata individuazione del bersaglio tumorale e di conseguenza di erogare alte dosi di radiazioni anche su neoplasie di piccole dimensioni preservando l’integrità degli organi sani circostanti.

Inoltre, il nuovo acceleratore permette di irradiare massivamente la neoplasia in tempi molto brevi, redendo quindi le sedute terapeutiche più rapide per il paziente.

“Il nuovo acceleratore permette di offrire ai nostri pazienti trattamenti che oggi sono diventati lo standard terapeutico per le patologie tumorali, ovvero il percorso di cura che garantisce i risultati migliori” afferma la Dottoressa Irma Valentina Mascia. “Inoltre, il nostro auspicio è di implementare anche gli aspetti relativi alla ricerca, un elemento importante per avere, in futuro, armi sempre più vincenti contro il cancro”.