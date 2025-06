Basiglio. SmartBus: fino al 30 settembre arriva alla posta di Rozzano

In seguito alla richiesta fatta dalla sindaca Lidia Reale, ATM ha attivato una fermata a chiamata in via Torino per tutelare soprattutto i cittadini più fragili

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 10 giugno 2025 – Da oggi fino al prossimo 30 settembre è attiva una nuova fermata dello SmartBus a chiamata nei pressi dell’ufficio postale di Rozzano, in via Torino, all’altezza del civico 93. La novità consentirà soprattutto ai cittadini più fragili di raggiungere comodamente la posta, fintanto che la sede di Basiglio rimarrà chiusa per lavori.

La nuova fermata a Rozzano era stata richiesta ad ATM nelle scorse settimane dalla sindaca Lidia Reale, non appena era stata informata della chiusura temporanea dell’ufficio postale di Basiglio, per consentire la realizzazione del PROGETTO POLIS – Casa dei servizi di cittadinanza digitale.

Nella comunicazione inviata al Comune solo qualche giorno prima della chiusura dell’ufficio, Poste italiane aveva indicato la sede limitrofa di Rozzano come quella cui i cittadini di Basiglio possono rivolgersi in attesa della riapertura dei locali di piazzetta del Commercio. Proprio per tutelare le fasce più fragili della cittadinanza, che avrebbero dovuto prendere più mezzi per raggiungere Rozzano, la sindaca Reale ha richiesto ad ATM una fermata a chiamata dello SmartBus comoda per l’ufficio postale nel Comune limitrofo.

