Bollate. Mauro Dainelli nuovo Assessore della Giunta Vassallo

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 giugno 2025 – A seguito delle dimissioni dell’Assessora Ida De Flaviis, dello scorso 29 maggio, il Sindaco di Bollate Francesco Vassallo ha nominato Mauro Dainelli nuovo Assessore della sua Giunta. La nomina è avvenuta oggi con decreto sindacale.

Il nuovo Assessore, nato a Milano nel 1969 e residente a Bollate, ricopriva già il ruolo di consigliere comunale. A lui sono state conferite le deleghe di Ida De Flaviis a: Sport e Tempo Libero, Politiche Educative e dell’Infanzia, Legalità, Politiche Giovanili. Inoltre il neo assessore ha acquisito la delega a Digitalizzazione e Innovazione ceduta dal Sindaco

La nuova composizione della Giunta garantirà continuità al programma di mandato e rafforzerà l’impegno dell’Amministrazione verso lo sviluppo di politiche inclusive, innovative e orientate al benessere della comunità.

«A nome mio e dell’intera Giunta – ha detto il Sindaco Francesco Vassallo – ringrazio ancora una volta Ida De Flaviis per l’impegno e la passione con cui ha svolto il suo ruolo. Con l’ingresso di Mauro Dainelli, persona di esperienza e sensibilità istituzionale, continuiamo a lavorare con determinazione per offrire ai cittadini servizi di qualità e nuove opportunità, in particolare nei settori dello sport, dell’educazione e dell’innovazione digitale».

L’Amministrazione comunale augura buon lavoro al nuovo Assessore.