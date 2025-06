Buccinasco. Nasce il “Giardino della Biodiversità” in via Scarlatti

Mercoledì 11 giugno alle ore 17.30 l’Amministrazione inaugura il piccolo progetto di riqualificazione ecologica, per valorizzare e proteggere specie animali e vegetali.

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 10 giugno 2025 – Un prato fiorito, un’area seminata che riproduce un prato naturale con specie erbacee spontanee, seminate in miscuglio, per creare macchie fiorite molto ornamentali. Un sentiero in calcestre per le passeggiate dei cittadini (e degli insetti), con un invito all’esplorazione delle diverse fioriture in primavera e in estate e delle macchie arbustive.

Nasce il piccolo “Giardino della Biodiversità”, nell’area verde tra le vie Scarlatti, Solferino e Romagna, un progetto di riqualificazione ecologica, unico nel suo genere, pensato per valorizzare e proteggere le specie animali e vegetali del nostro ecosistema.

La cittadinanza è invitata a un momento inaugurale, con “due passi nella biodiversità”, mercoledì 11 giugno alle ore 17.30 in via Scarlatti.

