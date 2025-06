Capelli (PD Milano) – Paola Colombo prima sindaca di Cernusco sul Naviglio. Un risultato importante per il centrosinistra e per il Partito Democratico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2025 – “La vittoria di Paola Colombo è una grande gioia e un grande orgoglio. Una campagna bellissima, fatta con passione, competenza e una squadra unita e vincente. Paola sarà la prima sindaca donna di Cernusco sul Naviglio: un passaggio storico che parla di fiducia, cambiamento e futuro.

È anche un grande risultato per il Partito Democratico, che ha creduto in questo progetto collettivo e lo ha portato avanti con determinazione.

In questo momento non possiamo non ricordare Ermanno Zacchetti, la cui eredità umana e politica ha accompagnato ogni passo di questo percorso. A Paola e alla sua squadra, l’abbraccio e il sostegno di tutta la nostra comunità”.

Così Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana.

Redazione