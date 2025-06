Centro Commerciale “Le Porte di Milano” di Cesano Boscone. Pizzighini: “Consiglio Comunale aperto e presidi per scongiurare la chiusura dei negozi”

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 10 giugno 2025 – Ieri, lunedì 9 giugno, si è tenuto in Municipio a Cesano Boscone il confronto tra i rappresentanti delle istituzioni e le sigle sindacali sul futuro del Centro Commerciale “Le Porte di Milano”, prossimo alla chiusura a causa del mancato rinnovo dei contratti di locazione tra la proprietà dell’immobile e i negozianti. La situazione è drammatica nonostante le due audizioni svolte in IV Commissione Attività Produttive per cercare di trovare un accordo tra le parti.

Unica consigliera regionale presente all’incontro Paola Pizzighini del Movimento 5 Stelle: “L’incontro è stato costruttivo per definire una strategia utile a scongiurare il licenziamento dei dipendenti. Il sindaco Marco Pozza ha annunciato che nei prossimi giorni si svolgerà un Consiglio Comunale aperto a tutta la cittadinanza per mantenere viva l’attenzione sul tema e caldeggiare un accordo tra le parti. Il Centro Commerciale “Le Porte di Milano” rappresenta da vent’anni un punto di riferimento per l’intera cittadinanza e la chiusura rappresenterebbe un danno grave, non soltanto dal punto di vista occupazionale, ma anche sotto il profilo sociale. I dipendenti organizzeranno presidi permanenti con il supporto dei sindacati perché il futuro dei lavoratori è ancora avvolto nell’incertezza. Bennet ha proposto il trasferimento ai 46 dipendenti assunti nel supermercato di Cesano, che chiuderà i battenti il prossimo 30 giugno. Ma non basta: occorre che Regione Lombardia continui a lavorare svolgendo un ruolo da mediatrice, per favorire il subentro di un nuovo marchio food in grado di garantire continuità al Centro Commerciale”, conclude la consigliera Pizzighini.

Redazione