Cibo, Campagna Amica raddoppia a Milano: in piazza Lima il nuovo mercato coperto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2025 – Campagna Amica raddoppia a Milano: dopo quello di Porta Romana in via Friuli 10/A, nasce un nuovo mercato agricolo coperto nella metropoli. Il progetto è al centro della partnership pubblico-privato per portare la campagna in città presentata dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza e dal Comune di Milano in occasione dell’assemblea interprovinciale di Campagna Amica che si è tenuta in piazza Lima, nel capoluogo lombardo.

A sottoscrivere l’accordo che punta alla realizzazione proprio lì, nel cuore commerciale della città, lungo la direttrice di corso Buenos Aires, del nuovo mercato coperto per la vendita diretta delle eccellenze agroalimentari degli imprenditori agricoli dell’area metropolitana e della Lombardia, c’erano il presidente della Coldiretti interprovinciale Alessandro Rota e la vicesindaca di Milano con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo.

Il farmers’ market di Campagna Amica in piazza Lima 3 – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – dovrebbe aprire all’inizio della primavera del 2026 ospitando circa 25 imprese agricole con i loro prodotti a filiera corta, in una struttura di poco meno di mille metri quadri, dove oltre alla vendita di ortofrutta, carni, pane, farine, pasta, riso, vino e tanti altri prodotti del territorio, ci sarà spazio per laboratori del gusto, showcooking, degustazioni e iniziative di promozione di un’educazione al cibo sano e di qualità.

L’accordo firmato da Coldiretti, amministrazione comunale e aziende agricole permette di aderire al bando di Regione Lombardia nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale che riserva risorse nell’ambito della cooperazione per i sistemi del cibo, filiere corte e mercati locali. L’ennesima tappa di una collaborazione che sul fronte del diritto al cibo e delle politiche di educazione alimentare vede Coldiretti, Campagna Amica e istituzioni milanesi collaborare da tempo.

“E’ una partnership importante – ha confermato il presidente Alessandro Rota ringraziando la vicesindaca Scavuzzo – in una metropoli agricola tra le più grandi al mondo, dove il lavoro nei campi rappresenta non solo una tradizione secolare ma permea da sempre il sistema economico locale e garantisce la tutela del territorio. Il nuovo mercato permetterà ai cittadini milanesi e ai turisti di conoscere e apprezzare il valore la realtà agricola e il ruolo fondamentale di chi produce cibo, cose affatto scontate”.

Alla firma hanno assistito Umberto Bertolasi, direttore della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, e Lorenzo Brocherio, presidente di Agrimercato Milano, che si occupa della gestione dei mercati agricoli locali.

Nel corso dell’assemblea di Campagna Amica sono state premiate simbolicamente anche quattro aziende del territorio che si sono fatte apprezzare per sostenibilità e cura delle tradizioni agricole del territorio. I diplomi sono stati consegnati a: Maria Antonia Ceriani che alla cascina Claudina di Truccazzano (MI) valorizza la filiera dei grani antichi dal campo alla tavola; Alberto Dedè dell’omonima azienda di Borghetto Lodigiano (LO) che produce il Tipico lodigiano alla base della creazione della nota raspadüra; Camilla Galbiati in rappresentanza dell’azienda agricola Colombo di Gorgonzola (MI) che alleva la vacca Varzese, una razza a rischio estinzione; e Carlo Ronchi dell’azienda Le 4 Stagioni di Nova Milanese (MB) che coltiva la radice scorzabianca, uno dei Sigilli di Campagna Amica.

Riconoscimenti sono stati riservati anche a: Cascina San Donato di Abbiategrasso (MI) e all’Apicoltura Fasoli Massimiliano di Mairago (LO) per la cura nell’allestimento dei banchi sui mercati, rispettivamente con ortofrutta e miele; e a Chiara Cremonesi di Chiar di Luma, azienda di Graffignana (Lodi) che produce uova, pasta fresca e cosmetici biologici alla bava di lumaca per l’impegno profuso nella raccolta firme in calce alla petizione europea voluta da Coldiretti per un’etichettatura chiara e trasparente di tutti i cibi. Sottoscrizione che prosegue ogni giorno nei farmers’ market di Campagna Amica sul territorio.

Redazione