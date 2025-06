MILANO. IL 19 GIUGNO PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “YOUNG MILANO – LO SGUARDO DEI GIOVANI SU MILANO”, REALIZZATO DA 100 ADOLESCENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO DI CINEMA CON IL REGISTA FABIO MARTINA

Un film collettivo, un racconto corale sulla città di Milano vista dagli occhi di ragazzi e ragazze di tre Centri di Aggregazione Giovanile e di due scuole. Proiezione gratuita al cinema all’Arlecchino alle ore 17

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno, alle ore 17, al cinema Arlecchino, in via San Pietro all’Orto 9, ci sarà la proiezione gratuita del documentario “Young Milano – lo sguardo dei giovani su Milano” realizzato tramite il coinvolgimento di 100 adolescenti che frequentano tre Centri di Aggregazione Giovanile e due istituti di formazione della città. Un laboratorio intensivo di cinema, coordinato dal regista Fabio Martina, durante il quale ragazzi e ragazze, camminando per Milano con i loro smartphone, riprendono quello che vedono intorno a sé e lo raccontano, facendo emergere le loro riflessioni ed emozioni sulla città in cui vivono. Un film collettivo, un racconto corale sulla città di Milano vista attraverso il variopinto caleidoscopio degli sguardi dei giovani e le loro molteplici tonalità: poetici, realistici, ironici, spregiudicati e molto altro ancora.

“Per i giovani di oggi lo smartphone è un foglio bianco su cui scrivere attraverso le immagini in movimento – spiega il regista Fabio Martina – : la scrittura visiva permette ai ragazzi e alle ragazze di sperimentare, mettersi alla prova per raccontare qualcosa di se stessi con il linguaggio del cinema. Attraverso questo laboratorio ragazzi e ragazze stimolano il proprio sguardo sul mondo, sviluppano il loro senso critico, che si basa sulle esperienze personali e sulle relazioni comunitarie, favorendo un percorso di cittadinanza attiva e consapevole. L’insegnamento del cinema permette ai giovani di riflettere su due aspetti fondamentali: le regole e la struttura sociale, e il rapporto con gli altri. Inoltre, offre un mezzo efficace per comprendere e affrontare il disagio giovanile, spesso legato a problemi che emergono in ambienti quotidiani come scuola, famiglia e quartiere. L’assenza di un confronto consapevole può portare all’isolamento e all’incomprensione, mentre il laboratorio cinematografico diventa uno strumento per esplorare il proprio sé e migliorare le relazioni”.

Il progetto, grazie a percorsi formativi con professionisti ed esperti, contrasta la povertà educativa offrendo competenze pratiche utili sia per l’espressione personale sia per l’orientamento professionale nel settore audiovisivo.

I tutor del progetto sono studenti o ex-studenti del corso “Fare cinema oggi” che il regista Fabio Martina tiene all’Università degli Studi di Milano. Attraverso questo laboratorio i tutor consolidano le loro competenze sul prodotto audiovisivo: aiutano i giovani partecipanti al progetto ad orientarsi nel linguaggio cinematografico guidandoli attraverso le regole e le strutture narrative del cinema. Inoltre, la gestione dei gruppi di ragazzi e ragazzei permette ai tutor di migliorare le proprie capacità organizzative e relazionali, favorisce lo sviluppo del loro percorso professionale e imprenditoriale.

Ragazze e ragazzi sono guidati, con il supporto di tutor universitari appositamente formati, ad esplorare il linguaggio audiovisivo utilizzando i dispositivi digitali e i social media in modo narrativo ed educativo e sviluppando allo stesso tempo competenze gestionali, creative e tecnologiche.

Young Milano è un progetto finanziato da Regione Lombardia, nell’ambito di Generazione Lombardia, realizzato in collaborazione con Fondazione Aquilone, Istituto Grafico Rizzoli, ASLAM – Associazione Scuola Lavoro Alto Milanese, con il monitoraggio di Università degli Studi Milano Bicocca. Sono coinvolti tre Centri di Aggregazione Giovanile, CAG Comasina, CAG Abelia, CAG Orpas, e il collettivo Ril Factory (Associazione Amico ETS).