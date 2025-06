Nasce Comitato Abitanti Cascina Merlata Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2025 – Sarà presentato ufficialmente il giorno 14 giugno 2025 alle ore 17:00 il Comitato Abitanti Cascina Merlata, l’unico comitato della zona costituito secondo i termini di legge, nato con l’obiettivo di rappresentare con forza e chiarezza i bisogni reali della comunità locale.

Il Comitato, apolitico e apartitico, nasce per dare voce alle esigenze di un quartiere in forte crescita, che oggi conta oltre 10.000 abitanti, e che sente sempre più l’urgenza di essere ascoltato su temi fondamentali per la qualità della vita: scuola, ambiente, viabilità, sicurezza e servizi pubblici.



«Vogliamo dare voce ai cittadini, raccogliere le istanze del territorio e lavorare insieme alle Istituzioni per trovare soluzioni che siano realmente sostenibili e partecipate», spiega Michael Leone, Presidente del Comitato. «Il nostro approccio sarà costruttivo, trasparente e

orientato al bene comune».

A guidare questa nuova realtà civica, oltre al presidente Michael Leone, un direttivo eclettico e competente composto da Antonio Maggiore, Lucia Lasagna, Claudio Sponchioni, Cinzia Meriggi, Antonio Russo, Julius Bijlsma, Christian Di Rienzo, Susanna

Marchini, Biagio Campo e Beatrice Zanotta rappresentativi della varietà sociale, professionale e culturale del quartiere.

La presentazione ufficiale si terrà presso la Cascina (2° piano) in Via Pier Paolo Pasolini, 3 e sarà un momento aperto a tutti i cittadini, le associazioni e gli enti locali interessati a conoscere il progetto ed iniziare un percorso condiviso di ascolto e

collaborazione.

Il Comitato Abitanti Cascina Merlata nasce per essere una presenza costante, propositiva e al servizio della comunità locale, che oggi più che mai ha bisogno di spazi di rappresentanza autentici, liberi e inclusivi.

Pagina ufficiale del Comitato Abitanti Cascina Merlata è a questo link.

V. A.