Pride – Pizzighini (M5S): Ancora una volta il centrodestra lombardo ha messo a tacere i diritti. In Lombardia i cittadini non sono tutti uguali.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2025 – Paola Pizzighini, consigliera regionale Movimento 5 stelle Lombardia: “Il centrodestra lombardo non si smentisce mai. Oggi la mozione sul Pride, penultima nella cronologia di discussione, non è stata volutamente anticipata, come richiesto dai firmatari dei gruppi di opposizione, perché i diritti LGBTQIA+ per questa maggioranza non meritano attenzione o rispetto ma solo silenzio e oscurantismo. Il Pride nasce come movimento di visibilità sociale in risposta alle discriminazioni, violenze e ingiustizie subìte dalle persone LGBTQIA+, affermandosi nel tempo come manifestazione fondamentale per i diritti civili e la libertà individuale. Il Pride non è solo un evento celebrativo, ma un grido di dolore che richiama attenzione su un popolo che vuole essere visto senza dover elemosinare rispetto e dignità, in regione Lombardia, invece, accade proprio questo. I cittadini non sono tutti uguali”, conclude la consigliera 5 Stelle.

Redazione