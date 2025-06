Rho. Erba e verde: interventi per superare le criticità

L’Amministrazione comunale sta provvedendo a sanare i ritardi imputabili anche alle condizioni climatiche che hanno favorito l’esplosione della crescita della vegetazione

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 giugno 2025 – Lunghe giornate di piogge continuamente alternate a poche giornate di sole hanno generato nelle scorse settimane una crescita notevole di erba e arbusti in città, proprio mentre l’Amministrazione comunale sta finalizzando la nuova gara di appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico.

La procedura di gara per l’individuazione delle nuove ditte appaltatrici ha richiesto più tempo del previsto, con conseguente necessità di imporre proroghe per l’espletamento del servizio di manutenzione del verde alle ditte uscenti, alle quali è stato pertanto chiesto uno sforzo inizialmente non previsto. Questo ha purtroppo rallentato l’avvio delle attività di manutenzione del verde pubblico. Molteplici richiami sono stati effettuati alle ditte attuali per limitare il disagio, ma alcuni punti del territorio non sono stati ancora raggiunti.

Gli uffici preposti precisano, tuttavia, che le imprese incaricate della manutenzione del verde pubblico sono state assorbite anche dalle numerose necessità dettate da una intensa programmazione di eventi e manifestazioni, superiore alla normale programmazione, nonché dalla cura del verde nelle scuole in vista delle feste di fine anno.

Da questa settimana tutte le imprese che attualmente gestiscono il servizio di manutenzione del verde pubblico saranno pienamente operative sul territorio.

Per quanto riguarda le banchine stradali è in corso di ultimazione il primo sfalcio di circa 36 km di banchine a bordo di strade e percorsi pedonali e ciclabili: lo sfalcio, purtroppo, è partito in ritardo per motivi burocratici.

Il Comune si scusa con la popolazione per i ritardi negli sfalci generati dalla somma di tutti questi fattori, che hanno dato vita a una situazione di criticità.

Oggi, 10 giugno, si è cominciato da parco Prati, per proseguire in tutta Lucernate. Sempre oggi, nella zona centro-ovest una squadra ha iniziato gli interventi, mentre una seconda si occuperà da mercoledì di parchi e marciapiedi. Nella zona Est prosegue l’attività già avviata, così come nella zona Nord. Nei prossimi giorni ci si occuperà di Passirana e Biringhello.

Condizioni meteo permettendo, le criticità dovrebbero rientrare entro la fine del mese.

“Abbiamo ben chiara la situazione e lavoriamo alacremente per superare le criticità – spiegano il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Ci scusiamo per i disagi, dovuti al quadro presentato. Vigiliamo affinché le imprese provvedano agli sfalci nel più breve tempo possibile”.