Rho. GIRO NEXT GEN Ecco tutte le modifiche alla viabilità necessarie in vista della cronometro individuale di domenica 15 giugno 2025

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 giugno 2025 – Il Giro Next Gen 2025 prenderà il via il 15 giugno 2025 da Rho con una cronometro individuale cittadina e si concluderà, dopo 1031 km, il 22 giugno, a Pinerolo.

Domenica 15 giugno, la Cronometro individuale cittadina, per un percorso lungo 8,4 chilometri, prevede la partenza da Piazza Jannacci. Si percorreranno poi via San Michele del Carso; via Pace; Rotatoria – via De Gasperi; oltre l’incrocio con via Risorgimento fino alla rotatoria di via Di Vittorio; via Di Vittorio; via Risorgimento; via Michelangelo Buonarroti; Ponte Buonarroti; rotatoria con via Federico Borromeo in contromano; via Federico Borromeo; corso Europa; sottopasso ferrovia; via Milano; Corso Garibaldi; arrivo in Piazza San Vittore.

Una prova percorso si terrà dalle ore 10.30 alle 11.30. Il primo corridore partirà intorno alle 12.20 e, a seguire, ogni minuto tutti gli altri. L’ultimo dovrebbe arrivare in piazza San Vittore intorno alle ore 15.30. Le strade coinvolte dal percorso di gara saranno chiuse dalle ore 8.30 (per consentire la posa delle transenne e per la messa in sicurezza di tutto il tragitto) fino alle 16.00, quando verrà ripristinata la normale viabilità.

Queste le modifiche che ovviamente non riguardano i veicoli legati alla manifestazione.

Sarà disposto il DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE in queste strade: PIAZZA JANNACCI, VIA SAN MICHELE DEL CARSO,VIA DONIZETTI, L.GO DON MINZONI, VIA PACE, VIA DE GASPERI, VIA DI VITTORIO, VIA RISORGIMENTO, VIA BUONARROTI, VIA BORROMEO, CORSO EUROPA (tratto Via Borromeo -Via Lura),VIA MILANO, VIA GARIBALDI, PZA SAN VITTORE, a partire dalle ore 8.30 fino al passaggio dell’automezzo di “Fine gara ciclistica” e, in ogni caso, non prima del transito dell’ultimo motoveicolo dell’organo di polizia stradale incaricato della scorta identificato con bandierina verde.

La sospensione della circolazione, nel rispetto del regolare svolgimento della corsa, avrà la durata necessaria a consentire la partenza, il transito e l’arrivo in sicurezza di tutti i concorrenti, sulla scorta delle valutazioni dei competenti Organi di Polizia.

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE nelle seguenti strade: Via MADONNA (tratto P.za San Vittore-L.go Kennedy), VIA MATTEOTTI, VIA BUGATTI, VIA LIVELLO, VIA DANTE, VIA CASTELLI FIORENZA, a partire dalle ore 8.30 a fine gara. Nelle strade cittadine intersecanti VIA PACE, V.LE DEGASPERI, VIA RISORGIMENTO, CORSO EUROPA (tratto Via Borromeo-Via Lura), VIA MILANO, VIA GARIBALDI avranno luogo le limitazioni al transito veicolare in funzione delle necessità viabilistiche, della sicurezza della circolazione e comunque in base alle prescrizioni eventualmente imposte dalla Polizia Locale.

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA nelle strade e nelle aree di parcheggio cittadine sede delle strutture e dei veicoli dell’Organizzazione e degli atleti, o comunque interessate dalla manifestazione.

DIVIETO DI TRANSITO dei velocipedi (compresi i monopattini) sulle piste ciclopedonali/ciclabili attigue al percorso di gara, durante il passaggio della manifestazione.

OBBLIGHI CHE COINVOLGONO I PEDONI: E’ fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada durante il passaggio della manifestazione e ai conduttori di cani e possessori di animali domestici, presentì sulle strade e nelle adiacenze del percorso di provvedere alla loro attenta custodia.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA dalle ore 6.00 alle ore 16.00 su tutte le strade interessate al percorso di gara :PIAZZA JANNACCI, VIA SAN MICHELE DEL CARSO,VIA DONIZETTI, L.GO DON MINZONI, VIA PACE, VIA DE GASPERI, VIA DI VITTORIO, VIA RISORGIMENTO, VIA BUONARROTI, VIA BORROMEO, CORSO EUROPA (tratto Via Borromeo-Via Lura),VIA MILANO, VIA GARIBALDI (tratto Via Milano-Pza San Vittore), PZA SAN VITTORE.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA e DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 8.00 del 14/06/2025 alle ore 20.00 del giorno 15/06/2025 nel parcheggio adiacente Villa Burba lato Corso Europa (tratto Corso Europa – Via Cornaggia). Villa Burba sarà sede del quartier tappa organizzato da RCS Sport.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA e DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 6.00 del 14/06/2025 alle ore 20.00 del giorno 15/06/2025 in PIAZZA SAN VITTORE, L.GO DON RUSCONI e PARCHEGGIO MEDA-GARIBALDI, di conseguenza l’istituzione di Via Meda a strada a fondo cieco, con l’ingresso da Via Italia.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA dalle ore 22.00 del 14/06/2025 alle ore 20.00 del giorno 15/06/2025 in PIAZZA JANNACCI, VIA CASTELLI FIORENZA (tratto L.go Mazzini-Via Dante) e CORSO EUROPA (tratto Via Dante-L.go Mazzini).

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA e DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 22.00 del 14/06/2025 alle ore 20.00 del giorno 15/06/2025 in VIA BERSAGLIO, VIA REDIPUGLIA compreso Parcheggio e VIA GIORGETTI compreso Parcheggio.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA dalle ore 6.00 alle ore 20.00 del giorno 15/06/2025 In VIA GARIBALDI tratto P.za San Vittore- Via Dante.

Sono stati collocati cartelli stradali di divieto /obbligo per informare la cittadinanza. Sono stati stampati migliaia di volantini per raggiungere tutti quanti. La Polizia Locale potrà adottare ulteriori provvedimenti di regolazione stradale ritenuti necessari per salvaguardare l’incolumità, sia per gli atleti partecipanti, sia per gli organizzatori, nonché per gli spettatori e per l’utenza in generale. Per tutta la durata della corsa ciclistica, data la straordinarietà dell’evento, è temporaneamente interdetto l’accesso e l’uscita dalle proprietà laterali carrabili raggiungibili normalmente dalle strade interessate dal percorso. Il tratto di affluenza al luogo di partenza sarà delimitato da transenne e reso accessibile ai soli concorrenti.

Per quanto riguarda lunedì 16 giugno, quando è prevista la partenza della seconda tappa, alla volta di Cantù, queste le disposizioni della Polizia Locale:

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione, nelle seguenti strade: VIA DEGLI ALBERGHI, VIA SEMPIONE (tratto svincolo rotatoria R11 Fiera- Svincolo rotatoria R2 Via borromeo), VIA BUONARROTI, VIA GROSSI E VIA OSPIATE (come riportato nella planimetria allegata), a partire dalle ore 12.00 e comunque almeno 30 minuti prima rispetto al passaggio dell’automezzo di “Inizio gara ciclistica” seguito dal primo motoveicolo dell’organo di polizia stradale incaricato della scorta identificato con bandierina gialla, fino al passaggio dell’automezzo di “Fine gara ciclistica” e, in ogni caso, non prima del transito dell’ultimo motoveicolo dell’organo di polizia stradale incaricato della scorta identificato con bandierina verde.

Nelle strade cittadine intersecanti VIA DEGLI ALBERGHI, VIA SEMPIONE (tratto svincolo rotatoria R11 Fiera- Svincolo rotatoria R2 Via borromeo), VIA BUONARROTI, VIA GROSSI E VIA OSPIATE avranno luogo le limitazioni al transito veicolare in funzione delle necessità viabilistiche, della sicurezza della circolazione e comunque in base alle prescrizioni eventualmente imposte dalla Polizia Locale.

Anche il 16 giugno divieto di transito dei velocipedi (compresi i monopattini) sulle piste ciclopedonali/ciclabili attigue al percorso di gara. Restano valide le indicazioni fornite per il 15 a pedoni e conduttori di cani e possessori di animali domestici.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA dalle ore 11.30 alle ore 12.30 del giorno 16/06/2025, su tutte le strade interessate al percorso di gara VIA DEGLI ALBERGHI, VIA SEMPIONE (tratto svincolo rotatoria R11 Fiera- Svincolo rotatoria R2 Via borromeo), VIA BUONARROTI, VIA GROSSI E VIA OSPIATE.

“Ci prepariamo a vivere un importante evento sportivo, di portata mondiale, che comporta un incredibile sforzo organizzativo. Ringrazio la Polizia Locale e gli uffici che stanno lavorando per limitare il più possibile i disagi alla popolazione – spiega l’assessore allo Sport, Alessandra Borghetti – Come avvenuto negli ultimi tre anni per la partenza della Milano-Torino, confidiamo di attrarre un folto pubblico di appassionati di ciclismo, uno sport che in città ha solide radici. Ma sappiamo che arriveranno anche tifosi da altre città. Ai rhodensi chiediamo pazienza: le strade rimarranno chiuse per alcune ore, ma si potrà prendere parte a un evento davvero prestigioso”.

