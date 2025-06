Serata di beneficenza il 28 giugno: Ale & Franz a sostegno del San Gerardo di Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 10 giugno 2025 – L’intento è molteplice: far divertire, sensibilizzare e porre l’attenzione sugli effetti benefici dello sport, soprattutto tra i più giovani, celebrare la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori a circa due anni e mezzo dalla nascita e la crescita dell’ospedale San Gerardo, forte di una storia di 850 anni, che si impone sempre di più nel panorama della sanità nazionale, raccogliere fondi per sostenere gli ambiziosi progetti di ricerca delle neuroscienze.

Sarà l’Opiquad Arena di Monza, a fare da cornice a questi obiettivi, attraverso lo spettacolo del 28 giugno alle 20.45, con una serata di sorrisi e comicità per donare speranza, grazie alla partecipazione del duo Ale & Franz e del comico Max Samaritani.

Tutto il ricavato andrà a favore dell’Associazione italiana tumori cerebrali, che ha ideato l’evento per il sostegno alla ricerca e per l’acquisto di una Tac intraoperatoria mobile all’avanguardia per la Neurochirurgia del San Gerardo, che servirà per la chirurgia dei tumori cerebrali in età pediatrica, i secondi tumori più frequenti nei bambini dopo le leucemie.

La serata è resa possibile anche grazie al sostegno del Comune di Monza, della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del CSI, Centro Sportivo Italiano, pienamente impegnato nella prevenzione e promozione della salute attraverso lo sport come fermamente voluto dal presidente Massimo Achini che interverrà alla serata.

“L’Associazione Italiana Tumori Cerebrali – AITC OdV nata l’11 settembre del 1998 a Milano – spiega il presidente Guido Minghetti – è da sempre vocata a sostenere progetti di ricerca condotti dai maggiori centri neuroscientifici prevalentemente concentrati in Lombardia e a coadiuvare le esigenze dei pazienti anche con un qualificato servizio psicologico gratuito messo a disposizione anche dei congiunti e del personale sanitario curante, con volumi di attività in preoccupante crescita. Oggi stiamo attuando queste attività nelle loro diverse fasi e l’intento è di estenderle anche all’IRCCS San Gerardo e quale migliore occasione per il suo 851esimo compleanno per ritrovarci a suggellare una collaborazione capace di tutelare il paziente a 360 gradi e contribuire a far percepire al paziente e ai familiari, la vicinanza, la professionalità, l’attaccamento della gran parte dei medici e degli operatori sanitari tra i più qualificati non solo a livello nazionale, alla missione che il loro impegno professionale comporta e capace di sostenerlo anche nelle situazioni più avverse dove si manifestano ignoranza e prepotenza”.

“Ringrazio il presidente Minghetti per il supporto che darà alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e per l’occasione che ci offre di presentare alla cittadinanza l’evoluzione nel tempo dell’Ospedale San Gerardo, tra passato e futuro. Sarà anche il modo per presentare i nuovi Direttori delle varie strutture e le più recenti innovazioni tecnologiche per offrire alla popolazione un servizio sempre più efficace ed efficiente”, conclude il presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati.

Ingresso con donazione minima di 20 euro, deducibile fiscalmente, da effettuare su www.aitc.it/shop oppure direttamente al botteghino la sera stessa dell’evento, aperto a partire dalle 18.