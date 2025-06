A Legnano la prima edizione dello Young Talents Music Competition

Termine iscrizioni il 15 giugno, serata finale il 22 giugno al teatro Tirinnanzi

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 11 giugno 2025 – Legnano apre le porte alla nuova generazione di artisti con la prima edizione dello Young Talents Music Competition, il concorso musicale dedicato ai giovani musicisti e cantanti tra i 15 e i 26 anni. Promosso dalle Scuole di Musica Niccolò Paganini e dalla Famiglia Legnanese, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, l’evento rappresenta molto più di una semplice competizione: è un vero e proprio trampolino di lancio per le nuove promesse della musica italiana.

A rendere ancora più prestigiosa questa prima edizione, la presenza di un nome che ha fatto la storia della discografia presiederà la giuria della serata finale: Domenico “Mimmo” Paganelli, produttore indipendente e storico direttore artistico della EMI. Paganelli ha collaborato con autentiche leggende della musica italiana, da Vasco Rossi a Lucio Dalla, da Mia Martini a Rino Gaetano, fino a Francesco De Gregori, Renato Zero e Tiziano Ferro. Definito da Vasco come “uno scopritore di talenti e un monumento della discografia”, Paganelli sarà il presidente di giuria della finale dal vivo, in programma il 22 giugno al Teatro Tirinnanzi di Legnano.

Il concorso, riservato a cantanti e musicisti – solisti o band – si svolgerà in due fasi: una prima selezione tecnica per individuare i finalisti e una serata-evento dal vivo, in cui gli artisti si esibiranno davanti a una giuria composta da professionisti del settore, produttori, artisti e anche dal pubblico in sala, che avrà la possibilità di votare e contribuire all’elezione del vincitore assoluto.

La Prima giuria sarà composta da musicisti, docenti, esperti ed appassionati del settore.

Le esecuzioni saranno valutate sulla base dei seguenti criteri artistici e tecnici: Padronanza tecnica – Precisione, controlloritmico e intonativo, pulizia del suono, gestione delle dinamiche; Aderenza stilistica – Coerenza con il genere e rispettodelle caratteristiche formali e musicali del brano; Espressività e interpretazione – Comunicazione emotiva, originalità e coerenza interpretativa; Padroneggiamento del repertorio – Scelta consapevole del programma in relazione al proprio livello artistico; Presenza scenica e maturità artistica – Capacità performativa, comunicativa e consapevolezza artistica.

Al termine della prima fase, i 10 finalisti selezionati saranno comunicati nella tarda mattinata del 22 giugno.

“Invitiamo tutti i giovani talenti a cogliere questa straordinaria occasione per mettersi in gioco, esprimere la propria unicità e vivere un’esperienza formativa e artistica indimenticabile. Con grande orgoglio annunciamo lo Young Talents Music Competition, un’iniziativa straordinaria che rappresenta molto più di un semplice concorso musicale. È una vera e propria celebrazione del talento giovanile, pensata per offrire spazio, visibilità e opportunità concrete ad artisti emergenti tra i 15 e i 25 anni”, spiegano dalla Scuola di Musica Niccolò Paganini. “Questo evento nasce grazie all’unione di partner di altissimo livello, in collaborazione con una realtà preziosissima per il nostro territorio come la Famiglia Legnanese, da sempre punto di riferimento per la valorizzazione culturale e sociale dell’Alto Milanese. Siamo fieri di essere la prima Scuola di Musica dell’Alto Milanese a proporre un evento di questa portata: un progetto che unisce formazione, visione artistica e apertura verso il futuro della musica. Il culmine di questo percorso sarà la finale live al Teatro Tirinnanzi, una cornice d’eccellenza per dare voce alle nuove generazioni di musicisti.”

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sostiene le attività delle scuole Paganini durante tutto l’anno. “Questo concorso rappresenta una preziosa occasione per i ragazzi del nostro territorio che desiderano intraprendere un percorso nella musica, offrendo loro visibilità, ascolto e la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “e allo stesso tempo rappresenta anche un’opportunità per il territorio che lo accoglie, generando cultura, coinvolgimento e visibilità. Come banca di credito cooperativo, siamo profondamente legati a questa comunità che ci ha visto crescere e che continuiamo a sostenere. Valorizzare i giovani e promuovere iniziative di qualità significa investire nel domani di tutti”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno 2025 e potranno essere effettuate esclusivamente online sul sito delle Scuole di Musica Niccolò Paganini, nella sezione dedicata al concorso (https://www.scuoledimusicapaganini.it/young-talents-music-competition/). Saranno ammessi al massimo 30 partecipanti, selezionati in base all’ordine di arrivo delle domande. Per candidarsi, è richiesto l’invio di una breve biografia artistica, link a profili social o video di esibizioni, oltre al versamento di una quota di partecipazione di 20 euro per i solisti e 40 euro per le band.

Lo Young Talents Music Competition non è solo una gara, ma un’occasione per scoprire nuove voci, nuove storie, nuovi sogni. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica dal vivo, la freschezza del talento emergente e le emozioni autentiche che solo un palco può regalare. “La musica ha bisogno di pubblico. Il talento ha bisogno di te”: è questo l’invito rivolto agli spettatori da Famiglia Legnanese e dalle Scuole di Musica Niccolò Paganini, promotori di un’iniziativa che si candida a diventare punto di riferimento per il futuro musicale del territorio.