BAREGGIO – VIA SANTO STEFANO, RESIDENTI FAVOREVOLI ALLA VIABILITA’ ATTUALE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 11 giugno 2025 – La viabilità in via Santo Stefano non verrà modificata. Alla luce di alcune osservazioni pervenute da parte di alcuni residenti, supportati anche dall’opposizione, l’Amministrazione comunale ha invitato tutti gli abitanti nel tratto interessato a partecipare a un semplice “sondaggio”.

Mediante una lettera imbucata nella cassetta della posta a tutte le famiglie, è stato chiesto se ritenessero

funzionale la viabilità attuale oppure se preferissero l’inversione del senso di marcia nel nuovo tratto

della via Santo Stefano e nel tratto di via San Protaso che porta alla via Santo Stefano. Su 64 lettere

incasellate sono pervenute via mail 18 risposte: 15 sono favorevoli alla situazione in vigore e solo

3 chiedono la modifica. Tutti gli altri non si sono espressi, evidentemente perché per loro non ci

sono particolari problemi né in un caso né nell’altro.

“In maniera democratica, abbiamo voluto chiedere l’opinione a tutti i cittadini interessati per vedere

quanto fosse sentita l’esigenza, caldeggiata anche dalla minoranza, di modificare la viabilità – spiega

l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro -. Dal ‘sondaggio’ è emerso che è condivisa solo

da una minima parte, quindi andiamo avanti con la soluzione attuale che è la stessa del progetto

approvato all’unanimità in Consiglio comunale nel 2021, sul quale per quattro anni mai nessuno,

né cittadini né consiglieri, ha sollevato obiezioni”.

“A suo tempo – prosegue il sindaco Linda Colombo – avevamo condiviso il progetto con i residenti

gli abitanti già all’epoca erano favorevoli alla viabilità attuale. Anzi, l’avevano posta come

condizione per dare l’ok all’esproprio delle aree. Ora auspichiamo di concludere in tempi brevi

anche l’ultimo tratto di strada, che congiungerà la via Santo Stefano alla via Monte Grappa e che è

ancora da realizzare perché sono sorti nuovi problemi tra le imprese. Come Comune stiamo facendo

quanto è nelle nostre possibilità per scongiurare il ricorso alle vie legali, che allungherebbe

ulteriormente i tempi”.