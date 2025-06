Basiglio – “Casa della danza e della musica”: aperto il bando

Fino alle ore 9 del prossimo 4 luglio, è possibile presentare domanda, tramite la piattaforma SINTEL, per la gestione della struttura polifunzionale di via Roma, costruita secondo i principi della bioarchitettura

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 11 giugno 2025 – C’è tempo fino alle ore 9 del prossimo 4 luglio per partecipare al bando con il quale l’amministrazione comunale darà in gestione la “Casa della danza e della musica” di via Roma. La concessione per la struttura polifunzionale, costruita secondo i dettami della bioarchitettura, avrà una durata di cinque anni, senza tacito rinnovo.

Gli interessati a partecipare al bando pubblico dovranno far pervenire le offerte tramite la piattaforma telematica SINTEL. L’importo a base di gara su cui proporre un rialzo è pari a 23mila euro più IVA, corrispondente al canone di gestione per i cinque anni (3mila euro per il primo anno e 5mila euro per le successive quattro annualità),

Il bando con la relativa documentazione di gara contenente informazioni, requisiti e criteri di assegnazione è pubblicato nella sezione “Bandi di gara” del sito istituzionale www.comune.basiglio.mi.it. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite la piattaforma telematica entro e non oltre le ore 9 del 26 giugno 2025.