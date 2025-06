Bollate: Arriva Altrove, due notti magiche in città

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 11 giugno 2025 – Arriva Altrove, la prima edizione del Festival di Circo e Teatro di Strada di Bollate che si terrà il 27 e 28 giugno 2025. Due serate di magia, spettacolo e meraviglia nel cuore della città che vedrà le 4 piazze e le vie del centro animarsi con acrobati, giocolieri, clown, spettacoli itineranti e performance aeree, in un percorso coinvolgente e gratuito aperto a tutti: famiglie, bambini, giovani e adulti.

L’evento, a cura dell’Associazione Duetti e ½ ETS, è organizzato dal Comune di Bollate in collaborazione con Confcommercio Bollate e Pro loco Bollate. Ma vediamo i dettagli.

Le piazze e le vie coinvolte: Piazza San Francesco, Piazza della Biblioteca, Piazza Martiri della Libertà, Piazza del Comune e le vie Cavour, Roma, Sartirana (per spettacoli itineranti)

Gli orari: Dalle 18.00 animazione e street food; dalle 21.00 alle 24.00 spettacoli. Ogni sera due eventi in contemporanea.

In scena: 7 compagnie tra cui spettacoli acrobatici con strutture (trapezio, palo cinese, tessuti), giocoleria, clown e teatro di figura. Il tutto accompagnato da uno spettacolo itinerante che guiderà il pubblico da una piazza all’altra.

“Portare l’arte e il teatro in strada significa rendere la cultura accessibile a tutti e valorizzare gli spazi urbani come luoghi di incontro e partecipazione. Con questo festival apriamo una nuova stagione di eventi in grado di unire comunità, creatività e divertimento – hanno detto il Sindaco Francesco Vassallo e l’Assessore al Commercio Lucia Rocca”

Ecco il programma

VENERDÌ 27 GIUGNO

Ore 21.00 Sick du Soleil | Piazza San Francesco

Ore 21.00 Mr. Ritmo | Piazza Martiri della Libertà

Ore 22.00 Uta Cirk | Piazza del Comune

Ore 22.00 Inka Clown | Piazza della Biblioteca

Ore 23.00 Sick du Soleil | Piazza San Francesco

Ore 23.00 Mr. Ritmo | Piazza Martiri della Libertà

Dalle 21.00 alle 24.00 Les Contes d’Asphaldt itineranti in via Cavour, Roma e Sartirana

SABATO 28 GIUGNO

Ore 21.00 Circo Puntino | Piazza San Francesco

Ore 21.00 Duo Tempi Lenti | Piazza Martiri della Libertà

Ore 22.00 Uta Cirk | Piazza del Comune

Ore 22.00 Inka Clown | Piazza della Biblioteca

Ore 23.00 Circo Puntino | Piazza San Francesco

Ore 23.00 Duo Tempi Lenti | Piazza Martiri della Libertà

Entrambi i giorni

Dalle 21.00 alle 24.00 Les Contes d’Asphaldt itineranti in via Cavour, Roma e Sartirana

Dalle 18.00 alle 24.00. spettacoli, performance, musica dal vivo, negozi aperti e food

Ingresso libero con attività gratuite. Per entrambe le serate, musica, negozi aperti e food