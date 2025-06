Como. Passa l’esame della patente, ma, viene scoperto e finisce in ospedale per togliere l’auricolare

(mi-lorenteggio.com) Como, 11 giugno 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella mattina di ieri, ha denunciato in stato di libertà per aver superato con l’inganno l’esame di teoria per il conseguimento della patente, un 22enne, cittadino italiano, residente in zona Prestino e incensurato.

Verso le 10.00 di ieri mattina, una volante è stata inviata negli uffici della Motorizzazione Civile di Como in quanto era segnalato il 22enne, sospettato di aver superato l’esame di teoria per il conseguimento della patente. Infatti l’esaminatore aveva chiamato il 112 NUE spiegando di aver notato il ragazzo particolarmente rigido nei movimenti ma veloce nel dare le risposte a computer.

Una volta giunti sul posto l’esaminatore ha indicato agli agenti il 22enne che è stato identificato e poi perquisito, trovandogli installato sui vestiti, un sistema audio video collegato in wireless, probabilmente con un soggetto esterno ai locali della Motorizzazione.

Da precisare che, durante le fasi di ispezione il 22enne accusava di aver introdotto l’auricolare nell’orecchio troppo in profondità e di conseguenza di non poterlo estrarre. Accompagnato in ospedale il minuscolo auricolare è stato estratto e l’uomo accompagnato in Questura.

Portato in Questura e sequestrata l’attrezzatura, il 22enne è stato denunciato in stato di libertà.

Redazione