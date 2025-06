Incontro in Biblioteca a Gaggiano

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 11 giugno 2025 – Ecco il nuovo appuntamento previsto in Biblioteca a Gaggiano (Mi) mercoledì 18 giugno ore 21 per la rassegna “Dentro le storie”, a tema “… della rabbia”.

In questo incontro i graditi ospiti saranno Davide Coppo e il suo “La parte sbagliata” (e/o), la storia di un giovane ragazzo che si mette nei guai dopo aver frequentato una compagnia sbagliata, un gruppo di attivisti politici di matrice neofascista; insieme a lui ci sarà Davide Ottonelli e “Il buio della ribalta” (Mursia), il ritorno del serial killer Marco Bordoni, diventato una celebrità ma sempre convinto di dover mettere fine alle ingiustizie e alle prevaricazioni subite.

