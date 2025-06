KERVIS SGR ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE ESCLUSIVA CON STEFANO BELINGARDI ARCHITECTS E ARTEMEST PER LE RESIDENZE T37-1 TORTONA LIVING

Il nuovo complesso immobiliare prevede la riqualificazione di spazi precedentemente destinati ad uffici, che verranno trasformati in residenze di prestigio grazie alla progettazione di Stefano Belingardi Architects

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2025 – Kervis, gruppo specializzato in Real Estate il cui core business è l’acquisizione e la gestione di iniziative immobiliari sul mercato italiano per conto di primari investitori istituzionali e family office, lo studio di architettura Stefano Belingardi Architects, e Artemest, società di riferimento internazionale per l’alto artigianato e il design italiano, annunciano la collaborazione esclusiva per i futuri residenti di T37-1 Tortona Living, il nuovo sviluppo residenziale di proprietà del fondo KREF II gestito da Kervis SGR, situato nell’omonima via di zona Tortona a Milano. La progettazione degli interni è stata affidata allo studio Stefano Belingardi Architects con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un pubblico amante del design e dell’innovazione, mentre per la commercializzazione è stato dato un mandato a Dils, leader nel real estate in Europa.

Grazie alla collaborazione con Artemest, i residenti di T37-1 avranno a disposizione un team di esperti e una suite completa di servizi personalizzati che spaziano dalla consulenza stilistica alla progettazione completa degli interni, con un approccio su misura che abbraccia ogni fase del progetto: visione e ispirazione, concept d’interni, fino al servizio completo di interior design. Ogni ambiente viene così concepito per riflettere l’identità del cliente, con equilibrio tra tradizione, innovazione e lusso discreto.

In occasione di un evento riservato ai potenziali acquirenti tenutosi la scorsa settimana nel cantiere di T37-1, Artemest ha rinnovato il suo impegno nella valorizzazione del sapere artigianale coinvolgendo due realtà d’eccellenza che incarnano l’anima del fare italiano: La Fucina di Efesto, realtà fondata dallo scultore Alessandro Rametta, e Fabscarte, atelier milanese specializzato nella creazione di carte da parati dipinte a mano.

Fabscarte ha preso parte all’iniziativa esponendo alcune delle loro carte da parati e realizzando dal vivo una delle loro carte da parati, esempio di una bellezza intima e silenziosa che nasce dal gesto lento e sapiente della mano.La Fucina di Efesto invece ha portato la sua visione audace della lavorazione dei metalli, esponendo due versioni della sua iconica scultura Arbor Vitae in ferro battuto e satinato, che incantano per l’equilibrio tra forza materica e leggerezza formale.

T37-1 Tortona Living (https://www.tortonaliving.com/) è il nuovo sviluppo residenziale di proprietà del fondo KREF II gestito da Kervis SGR. Il progetto prevede la trasformazione dell’ex edificio direzionale in un moderno complesso residenziale composto da 30 appartamenti distribuiti su 5 piani, con ampie metrature che arrivano fino al pentalocale, oltre a sky loft con doppie e triple altezze unici per il panorama di offerta milanese. Il cantiere per il restauro facciate è in partenza, con fine lavori prevista a fine 2026.

Dils agisce in qualità di advisor e partner commerciale.