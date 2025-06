“LA CURA È UN ATTO D’AMORE”

Quando incontri un medico che fa il medico davvero

di Principia Bruna Rosco scrittrice e giornalista

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2025 – Ci sono incontri che cambiano la giornata. E poi ce ne sono altri, più rari, che cambiano lo sguardo con cui guardiamo il mondo. Ho accompagnato mio marito all’Ospedale San Carlo di Milano per una visita urologica. Una visita prenotata, uno dei tanti controlli che la vita ci impone, soprattutto quando il tempo passa e la salute richiede più attenzione.

In quella stanza, davanti a un medico che non avevamo mai visto prima, è successo qualcosa che ha lasciato un’impronta profonda.

Il Dott. Roberto Bianchi, specialista in Urologia, ci ha accolti con discrezione e attenzione. Il suo modo di fare era privo di ogni affettazione: sobrio, diretto, umano. Non si trattava solo di competenza – quella, l’avremmo scoperta subito, è altissima – ma di presenza vera, di quella capacità rara che hanno solo alcune persone: farti sentire importante, anche se sei uno dei tanti.

Ha visitato mio marito con grande scrupolo, spiegando tutto con pazienza e chiarezza. Alla fine della visita, con un po’ di imbarazzo, ho accennato che nei giorni successivi sarei tornata anch’io per una visita personale.

Non mi aspettavo che dicesse: “Se lei vuole la visito subito”.

Ho tentato di rifiutare, dicendo che sarei andata prima al CUP per pagare la prestazione.

E lui, con uno sguardo fermo e gentile, ha risposto: “No, signora. Non occorre”.

Senza insistenza, senza teatralità. Solo un gesto sincero, disinteressato, pieno di senso umano. E così, nello stesso pomeriggio in cui pensavo di accompagnare semplicemente mio marito, ho ricevuto anche io una visita medica, gratuita, senza fretta, senza giudizio. Con cura.

Quel gesto mi ha lasciata senza parole. In un mondo in cui spesso la medicina sembra appaltata a numeri, scadenze e burocrazia, il Dott. Bianchi ha compiuto un atto medico, semplice e straordinario: mi ha vista. Non come una “moglie accompagnatrice”, non come una “paziente in lista”, ma come una persona.

E, forse, è proprio questo che rende grande un medico: la capacità di curare l’altro senza smettere mai di vederlo per ciò che è.

E, in quell’ambulatorio, ho scoperto che la professione di Medico può ancora essere vocazione, che la scienza può camminare a fianco della compassione, che si può essere eccellenti e umani allo stesso tempo. Il Dott. Roberto Bianchi non ha fatto solo una visita, ha restituito un valore antico: la fiducia.

E io, da scrittrice, da giornalista e da donna, e oggi testimone di un incontro che ha ridato senso alla parola “cura”, ho sentito il bisogno di condividere questa esperienza. Perché i gesti belli vanno raccontati, e le persone giuste vanno nominate.

Chi è il Dott. Roberto Bianchi?

Specialista di Urologia all’Ospedale San Carlo, esperto in chirurgia robotica e mini-invasiva, punto di riferimento nazionale nel trattamento dei tumori urologici ma, soprattutto: un uomo che, nel suo camice bianco porta ancora, ogni giorno, il cuore.

Principia Bruna Rosco