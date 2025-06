L’export cresce nel primo trimestre 2025, trainano gli scambi dei territori con mercati strategici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2025 – Cresce del 3% l’export nazionale nel primo trimestre 2025, rispetto ai primi tre mesi del 2024 ed è pari a 160 miliardi in tre mesi. Cresce del 6% l’import nazionale, pari a oltre 150 miliardi in tre mesi. La crescita degli scambi nazionali è del 5%, e l’interscambio è pari a 311 miliardi in tre mesi. Su questi temi, Promos Italia, la struttura del sistema camerale a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, ha elaborato gli ultimi dati Istat Coeweb.

Le regioni. La Lombardia nei primi tre mesi del 2025 arriva a quasi 87 miliardi di interscambio, +4% rispetto ai primi tre mesi del 2024. In particolare, l’export lombardo di 41 miliardi circa cresce, +1%, l’import di 46 miliardi in tre mesi cresce del 7 percento. Resta prima seguita da Veneto (36 miliardi in tre mesi, +2%, con un export da 20 miliardi) ed Emilia-Romagna (34 miliardi, +3%, con un export da 21 miliardi). Cresce la Toscana con 29 miliardi di scambi, +12,3%, di cui 16 di export, +8%. Cresce il Friuli-Venezia Giulia con 9 miliardi di scambi, +18%, di cui 6 miliardi di export, +26%.



Prime province per scambi: Milano è prima nel primo trimestre 2025 con 36 miliardi, + 4,2% rispetto ai primi tre mesi 2024, di cui 14 miliardi circa di export, che è abbastanza stabile, -0,6%. Poi arriva Torino con 13 miliardi di scambi circa, di cui 7 miliardi di export. Segue Firenze con 12 miliardi, + 34%, di cui 7 miliadi di export, in crescita del 30%, che supera nel primo trimestre del 2025, Roma con 10 miliardi di scambi circa, + 5%, di cui 4 miliardi di export, in crescita del 22%.

Tra le prime province con maggiori scambi e più in crescita per scambi internazionali, considerando quelle con oltre un miliardo di scambi nel trimestre, nel primo trimestre 2025, sono: Trieste con 3 miliardi, +184%, Rieti con un miliardo di scambi, +41%, Firenze con 12 miliardi, +34%, L’Aquila con un miliardo, + 33%, Ravenna con 3,6 miliardi, +22%, Forlì con 2 miliardi, +20%, Rovigo con 1,9 miliardi, +20%, Monza con 7 miliardi, + 18%.

Paesi e regioni con export in crescita. Tra i Paesi verso cui aumentano le esportazioni nel primo trimestre 2025, cresce del +12% l’export nazionale verso gli Stati Uniti, 19 miliardi, 2 miliardi in più rispetto al primo trimestre 2024, di cui 4 miliardi dalla Lombardia, del 5% con la Germania, pari a 990 milioni in più rispetto al primo trimestre 2024, un export pari a 19 miliardi in tre mesi per l’Italia, di cui 5 miliardi dalla Lombardia, del 10% con la Spagna, pari a 833 milioni in più rispetto al primo trimestre 2024, pari a 9 miliardi di export in tre mesi, di cui quasi 3 miliardi dalla Lombardia, di 11% con la Svizzera, 8 miliardi, di cui 2 miliardi con la Lombardia, del 9% con il Regno Unito, 7 miliardi, di cui 2 miliardi con la Lombardia, del 22% con gli Emirati Arabi Uniti, 2 miliardi, di cui oltre mezzo miliardo dalla Lombardia.

“I dati confermano il ruolo centrale dell’internazionalizzazione come leva strategica per la crescita del sistema produttivo italiano. Nonostante un contesto globale complesso, le esportazioni italiane si mantengono stabili e mostrano segnali di vitalità in quei mercati ad alto potenziale per il Made in Italy, inseriti anche nel Piano d’Azione per l’Export del MAECI, come Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Brasile e Regno Unito – spiega Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia – È un risultato che testimonia la capacità delle imprese italiane, in particolare delle PMI, di innovare, adattarsi e competere a livello globale. Il nostro lavoro come Promos Italia, è proprio quello di accompagnare queste imprese nel loro percorso di internazionalizzazione, e in tal senso è importante investire in strategie locali di sostegno all’export, collaborando con enti e associazioni nazionali e locali, facendo sistema.”

Promos Italia è l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e la valorizzazione del territorio. Promos Italia, l’agenzia italiana per l’internazionalizzazione, è partecipata da numerose Camere di Commercio, tra cui quelle di Bergamo, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pordenone-Udine, Ferrara-Ravenna, Salerno, Sondrio, Sud Est Sicilia, Toscana Nord Ovest, Umbria, oltre a Unioncamere, Unioncamere Lombardia e Unioncamere Emilia-Romagna.