Milano-Gaza. Un week end di incontri, arte, cucina, collegamenti con Gaza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2025 – Gaza Mon Amour: si svolgerà a Milano il 14 e 15 giugno presso Cascinet in Via Cavriana, 38 (https://cascinet.it/event/gaza-mon-amour-voci-dalla-striscia/).

Un riflettore sul genocidio in corso a Gaza, le condizioni dei sopravvissuti, le proporzioni delle distruzioni, gli aiuti necessari per affrontare l’emergenza umanitaria in atto, il lavoro delle ONG sul campo, l’annientamento dei giornalisti palestinesi, la devastazione della rete sociosanitaria. Parteciperanno testimoni diretti del massacro a Gaza, giornalisti – Michele Giorgio, Ugo Tramballi, Anna Maria Selini-, l’architetto Mario Cucinella e, con un videomessaggio, il Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. L’happening prevede talk, workshop, proiezioni, mostre e spettacoli con la partecipazione di artisti e testimonial; sono in programma dirette e collegamenti dalla Striscia, Gerusalemme e dal Cairo. Le donazioni saranno devolute alla ONG Vento di Terra, il cui staff è attivo a Gaza nella distribuzione di generi di prima necessità e sostiene attività educative per la fascia 2 – 8 anni.

Redazione