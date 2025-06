PALAZZO MARINO. INCONTRO TRA IL SINDACO SALA E LA COMUNITÀ EBRAICA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2025 – Si è svolto ieri, a Palazzo Marino, un incontro tra il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e una delegazione della Comunità ebraica di Milano, guidata dal presidente Walker Meghnagi.

Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza di mantenere salda la collaborazione fra la Comunità e l’Amministrazione, nel solco di una tradizione di dialogo e ascolto reciproco che caratterizza da sempre la città di Milano.

Il Presidente Meghnagi ha ribadito l’importanza di reiterare la richiesta di liberazione degli ostaggi ancora in mano all’organizzazione terroristica di Hamas, passaggio che sarebbe di grande importanza nello sforzo di arrivare alla fine del conflitto. Coerentemente alla posizione espressa dalla UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, anche in un recente comunicato, è stata richiamata la necessità di garantire protezione per tutti i civili coinvolti nel conflitto.

La Comunità ha inoltre manifestato la propria preoccupazione rispetto al rischio, anche a Milano, del ripetersi di episodi di antisemitismo e con il Sindaco ha concordato sull’importanza di esprimere in modo chiaro e netto l’impegno dell’Amministrazione e della città tutta a contrastare ogni più lieve fenomeno di intolleranza che possa incrinare la serenità della cittadinanza milanese, di cui la Comunità ebraica è parte integrante da sempre.

Nello spirito di amicizia e piena collaborazione che caratterizza i rapporti tra l’Amministrazione comunale e la Comunità ebraica milanese, il Sindaco Sala ha ribadito l’impegno a sostenere la liberazione degli ostaggi nella prospettiva di uno stabile cessate il fuoco, così come l’attenzione verso tutte le vittime innocenti di questo conflitto e il pieno rispetto del diritto internazionale e umanitario.

