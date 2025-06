RIGENERAZIONE URBANA. CORVETTO, VIA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER STRADE, PIAZZE E IL MERCATO DI PIAZZALE FERRARA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2025 – I primi a partire saranno i lavori in via Sile, nei prossimi giorni, e a ruota seguiranno quelli della perpendicolare via Gamboloita e dello spazio all’incrocio con via Polesine, la parte superficiale del parcheggio interrato. Più avanti sarà la volta delle riqualificazioni di via Oglio, via Mincio e della piazzetta interna all’isolato con accesso da via Mincio. Nel frattempo, verrà ristrutturato e rinnovato anche il mercato di piazzale Ferrara.

È al via la riqualificazione del Corvetto, che per il quartiere significherà una maggiore vivibilità, migliorandone gli spazi pubblici, con più verde, più connessioni, più aree per sostare, passeggiare, giocare. Si tratta degli interventi di rigenerazione dello spazio pubblico, progettati dallo Studio FZ Ferrari Milano e realizzati a scomputo degli oneri relativi all’intervento edilizio di via Sile 8, dal 2021 sede comunale che ospita i dipendenti di cinque diversi assessorati (Rigenerazione urbana, Mobilità, Lavori pubblici, Welfare e Salute, Ambiente e Verde), per un ammontare complessivo di 4,753 milioni di euro.

“Un progetto di rigenerazione molto esteso, che cambierà il volto di alcuni spazi del quartiere ora in gran parte al servizio del traffico veicolare, asfaltati e senza zone ombreggiate, e li renderà più confortevoli e vivibili – commentano gli assessori Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana), Marco Granelli (Opere pubbliche), Arianna Censi (Mobilità) e Alessia Cappello (Sviluppo economico) –. Il progetto segue il principio della città di prossimità, ancora più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti e di tutte: più spazi pedonali senza sacrificare la viabilità, più alberi, spazi gioco per bambine e bambini e per momenti di convivialità, oltre alla riqualificazione del mercato di piazzale Ferrara. Anche il mercato rientra nel progetto complessivo di Sogemi per il rilancio dei mercati di quartiere: con la sua riqualificazione verrà dunque restituito presto alla comunità uno spazio per il commercio e la socialità. Nel complesso, un tassello importante del processo di rigenerazione dell’ambito sud est della città e del quartiere Corvetto in particolare, che ha già visto interventi pubblici di rilievo come la nuova sede del Comune e la riqualificazione di piazza san Luigi”.

La viabilità

Il progetto prevede la riqualificazione delle vie Sile, Oglio, Mincio e Gamboloita. Nelle prime tre sono previsti anche interventi di rialzamento della sede stradale carrabile, portandola all’altezza del marciapiede. L’inserimento di queste castellane, oltre a livellare alla stessa quota i camminamenti pedonali, favorisce il rallentamento del traffico veicolare, incrementando la sicurezza e la vivibilità degli spazi urbani.

Via Sile sarà resa a senso unico in direzione via Oglio e questo permetterà di allargare il marciapiede, in alcuni punti fino a 6 metri, e la messa a dimora di una ventina di alberi. Lungo la via rimarranno 61 posti auto e 17 posti moto, a cui si aggiungono quelli inseriti con la riqualificazione di via Gamboloita (16 stalli auto e 33 moto) e l’installazione di una stazione BikeMi da 39 posti.

In via Oglio, l’area ora recintata davanti al Municipio 4 sarà aperta, con la rimozione della recinzione presente. Lungo la via saranno inseriti 109 posti auto e 12 posti moto.

Anche in via Mincio saranno posti allo stesso livello sia la strada sia gli spazi pedonali e per la sosta auto. Saranno distinte visivamente da diverse pavimentazioni e separate da cordoli alti 15 cm, mentre il passaggio delle auto nei percorsi pedonali sarà impedito grazie alla collocazione di aiuole e paletti dissuasori. Tredici nuovi alberi – aceri e peri – troveranno dimora nella via, dove saranno collocate una serie di sedute integrate nelle vasche destinate al verde.

Il playground

La riqualificazione di via Sile verrà completata con la realizzazione di un playground nell’area, la cui superficie misura circa 4mila mq, prossima all’incrocio con via Polesine, oggi utilizzata come zona di sosta per le auto soprastante un parcheggio interrato. L’area assumerà un carattere pedonale e sarà attrezzata con due zone dedicate a bambine e bambini con pavimentazione antitrauma di diverse colorazioni in cui inserire anche giochi disegnati a terra.

Verrà mantenuta la rampa di discesa che conduce al parcheggio interrato, contornata da una vasca verde, così come la carrabilità da via Gamboloita con parcheggi: 4 posti moto e 28 posti auto, a pettine e in linea, alcuni dei quali destinati alla sosta di veicoli nell’ambito del programma “Sharing cities” e quindi dotati di colonnine di ricarica.

Verranno inserite alcune aiuole verdi e posizionati sei alberi ‘Acer platanoides griglia’ lungo l’area pedonale di via Sile.

Il mercato

In partenza nelle prossime settimane anche i lavori di riqualificazione del mercato coperto di piazzale Ferrara, con l’obiettivo di restituire al quartiere uno dei suoi edifici simbolo, oggi impoverito e degradato, e un luogo centrale nella vita quotidiana locale.

L’edificio, la cui costruzione risale al 1949, ha una pianta rettangolare i cui lati misurano circa 55 e 20 metri e un’altezza al colmo di 7,45 metri. Verrà mantenuto nello scheletro, ma rifatte sia la copertura sia la pavimentazione, portato in classe energetica A e dotato anche di un impianto fotovoltaico in copertura.

Gli spazi interni saranno riorganizzati: a sud verso la piazza saranno collocati gli stalli destinati all’ambito della ristorazione, a nord concentrati quelli riservati alla vendita di prodotti. L’interno seguirà la situazione esistente, che vede i punti vendita posizionati lungo i fronti maggiori e un corridoio centrale per il passaggio. L’eliminazione dei controsoffitti permetterà di generare uno spazio arioso, illuminato di luce naturale.

Previsti spazi aperti ma coperti, concepiti come polifunzionali per le attività di ristorazione, per la socialità e come ambienti adatti ad ospitare piccoli eventi.

L’intervento verrà realizzato a scomputo della prevista monetizzazione, per un importo totale di circa 1,447 milioni di euro.

La piazzetta

Una volta terminati i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, nel corso della prossima primavera partiranno anche gli altri interventi previsti. Lo spazio interno lungo via Mincio, attualmente adibito a parcheggio, sarà oggetto di una completa trasformazione nell’ottica di renderlo più accessibile e vivibile: diventerà una sorta di piazza attrezzata con giardino e aree sport integrata nel quartiere.

Fatta salva la possibilità di accesso e parcheggio per le ambulanze delle Croce d’Oro che ha sede nell’area, sarà rimosso il marciapiede che porta alla scuola media Lombardini e realizzate aiuole e spazi verdi. Troveranno spazio anche una zona fitness, un’area gioco con due tavoli da ping pong, due tavoli per gli scacchi oltre a un campetto polisportivo.

La recinzione che delimita l’area di pertinenza dell’edificio di via Sile 8, sede del Comune, sarà eliminata e realizzata un’aiuola inclinata con larghe scalinate che collegheranno gli uffici pubblici con la piazza attrezzata, mentre il dislivello tra le due aree sarà sfruttato per creare sedute in cemento. Nella parte pedonale di nuova realizzazione, in prossimità dello spazio verde, si prevede la collocazione di 18 panchine in legno mentre nelle aiuole saranno messi a dimora 26 nuovi alberi tra aceri, frassini, magnolie e viburni.