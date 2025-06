Archivio comunale: nuova casa per le memorie di carta di Rho

Sabato 21 giugno un convegno al Tourist Infopoint, quindi il taglio del nastro in via Bersaglio 5

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 giugno 2025 – Sabato 21 giugno 2025 verrà inaugurata in via Bersaglio 5 la nuova sede dell’Archivio comunale, al termine di un convegno in cui saranno evidenziati sia l’immenso lavoro di riordino del contenuto dei tantissimi faldoni sia la valenza di quanto viene conservato con cura nelle moderne scaffalature.

Alle ore 9.45, nella Sala Convegni del Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, nell’ambito del convegno “Memorie di carta: Scopriamo il nuovo Archivio Comunale ”, interverranno il Sindaco Andrea Orlandi; l’assessore agli Affari generali Alessandra Borghetti; la funzionaria della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia Sara Anselmo; la dirigente agli Affari generali Emanuela Marcoccia; archivisti della società Caeb, Cooperativa archivistica e bibliotecaria, che hanno curato il riordino. Alle 11.30 ci si sposterà a piedi verso via Bersaglio 5 dove alle 11.45 è previsto il taglio del nastro e dove sarà esposta una selezione di documenti. Al termine è previsto un aperitivo.

Il capannone in cemento armato si trova in via Bersaglio 5 accanto ad altri uffici comunali.

Sono stati installati armadi compattabili che consento di sfruttare maggiormente lo spazio a disposizione, di proteggere la documentazione dall’umidità e di conservarla a una temperatura costante. Il capannone è stato consegnato dall’impresa il 17 marzo 2025. Il 24 marzo è partito il trasloco di circa 14mila faldoni dai locali sottostanti la palestra accanto alla ex scuola Marconi.

L’Archivio comunale conserva, oltre agli atti amministrativi, migliaia di documenti che raccontano la storia della città di Rho. Tante le curiosità, come i regolamenti degli anni Venti e Trenta del Novecento che indicano come provvedere all’accensione e allo spegnimento manuale dei lampioni dell’illuminazione pubblica; le prime delibere sottoscritte dal Comitato di liberazione nazionale dopo la seconda guerra mondiale e un fascicolo che racchiude i bozzetti dello stemma di Rho, con la ruota in campo rosso.

“L’Archivio comunale è un incredibile contenitore di memoria – dichiara l’assessore Alessandra Borghetti – Conserva atti che raccontano il nostro passato: vanno protetti al meglio, con la cura che la storia di Rho merita”.