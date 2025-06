Cesano Boscone. Incendio nella notte, due furgoni distrutti dalle fiamme

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2025 – Due incendi hanno interessato la città in questa notte. Poco dopo la mezzanotte a Sesto San Giovanni un incendio di una vettura si è propagato ad altre due vetture. Il secondo incendio è avvenuto intorno alle 2 e 30 nel comune di Cesano Boscone quando due furgoni con all’interno

derrate alimentari sono stati completamente e rapidamente avvolti dalle fiamme in via Libertà. In entrambi i casi le squadre dei vigili del fuoco hanno spento con non poche difficoltà le fiamme e hanno poi bonificato e messo in sicurezza le aree interessate.

Sulle cause dei due incendi indagano Polizia di stato e carabinieri.

V. A.