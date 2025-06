Cesano. Centro commerciale Porte di Milano, Raimondo (FDI): “Dal Governo attenzione concreta, ora serve un ultimo sforzo comune”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 12 giugno 2025 – “Ringrazio il Governo Meloni, e in particolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la risposta all’interrogazione parlamentare con cui è stata accolta la mia sollecitazione a guardare con attenzione alla vicenda del Centro Commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone, una realtà strategica per l’economia e l’occupazione dell’area metropolitana milanese.

La risposta del MIMIT conferma la piena consapevolezza delle criticità in corso e il monitoraggio costante da parte degli uffici competenti, in sinergia con Regione Lombardia e l’amministrazioni locale. È stato inoltre ribadito l’impegno del Governo a promuovere ogni iniziativa utile a tutelare i livelli occupazionali e il valore degli insediamenti produttivi e commerciali.

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda l’attenzione garantita anche al di fuori dei tavoli di crisi aziendale formalmente istituiti: un segnale di grande responsabilità istituzionale verso realtà che, pur non rientrando in procedure codificate, meritano ascolto, accompagnamento e intervento. In questo quadro rientra pienamente il caso di Cesano Boscone, a cui il Ministero ha riconosciuto piena attenzione.

Alla luce del recente incontro promosso dall’amministrazione comunale, al quale ho partecipato direttamente insieme a tutte le parti interessate, ritengo che vi siano ancora margini concreti per individuare una soluzione in grado di scongiurare la chiusura del centro. Il lavoro sinergico portato avanti finora – a ogni livello istituzionale – ha avuto il merito di mantenere alta l’attenzione su una vicenda che coinvolge non solo decine di lavoratori e le loro famiglie, ma l’intero tessuto sociale ed economico del territorio.

Ora serve un ultimo scatto di responsabilità e condivisione. Continuerò a seguire da vicino la vicenda, impegnandomi affinché venga valorizzato il dialogo tra istituzioni, mondo imprenditoriale e comunità locale, nella convinzione che una soluzione sia ancora possibile, concreta e giusta.”

Così l’on. Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia e firmatario dell’interrogazione parlamentare.