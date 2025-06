Festa della Musica, ad Assago la prima edizione della kermesse europea

(mi-lorenteggio.com) ASSAGO, 12 giugno 2025 – Assago si conferma Città della Musica. Dopo aver aderito a ‘Piano City’ e aver trasformato piazza Geranio in un palcoscenico sotto le stelle, ecco che arriva l’appuntamento con la ‘Festa della Musica’.

Sabato 21 giugno 2025, giorno del solstizio d’estate, nell’ambito delle iniziative organizzate in tutta Europa, anche Assago celebrerà la musica, intesa come forma d’arte amata da grandi e piccini.

Come? Con una grande festa organizzata nella suggestiva cornice dei portici del centro civico, che darà l’opportunità a tutti, professionisti e dilettanti, solisti o band, di potersi esibire davanti al pubblico presente. L’amministrazione, infatti, metterà a disposizione un palco e un service a cui tutti i musicisti e i cantanti potranno accedere gratuitamente registrandosi a questo link: https://www.festadellamusicaitalia.it/iscrizioni/artisti/.

Ma la giornata del 21 giugno, sarà come prima cosa un momento di socializzazione, un’occasione capace, come nella migliore tradizione assaghese, di coinvolgere più generazioni: dai più grandi ai più piccoli.

Così, gli adulti potranno ascoltare buona musica, gustare il cibo da strada grazie alla presenza degli street-food o fare shopping tra le bancarelle degli hobbisti, i più piccini potranno divertirsi nelle apposite aree gioco e gli adolescenti potranno approfittare di “Street 494”, il progetto itinerante che attraverso una carovana itinerante carica di ‘attività da strada’, coinvolgerà i giovani dagli 11 ai 18 anni.

Nello specifico sono previsti busking – arte di strada, canto, ballo, giocoleria- writing di strada, storytelling e battle freestyle fotografico.

“La musica è un linguaggio capace di unire e parlare a più generazioni – spiegano il sindaco Graziano Musella e l’assessore alla cultura e alle manifestazioni Enrica Palma – è proprio in occasione della festa che celebra questa poliedrica forma d’arte che abbiamo deciso di promuovere delle iniziative capaci di aggregare famiglie e cittadini con età differenti. Un’attenzione particolare l’abbiamo rivolta agli adolescenti: oltre alla musica, per molti vero e proprio pane quotidiano, potranno avvicinarsi a tante attività che, se incontreranno il loro favore coltiveranno in futura frequentando appositi laboratori futuri”.