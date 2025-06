Idee per gestire l’apporto calorico senza rinunce

Milano, 12 giugno 2025 – Quando si parla di dimagrire, aumentare la massa corporea o semplicemente restare in forma, c’è un fattore chiave al centro di tutto: le calorie. Si tratta dell’unità di misura dell’energia contenuta negli alimenti di cui il corpo umano necessita per svolgere ogni funzione, da quelle vitali a quelle volontarie.

Prima di iniziare qualsiasi dieta o percorso alimentare, ci sono tre concetti da conoscere. Il fabbisogno calorico è la quantità di calorie di cui l’organismo ha bisogno per vivere e funzionare correttamente. L’apporto calorico è invece la somma totale delle calorie che si introducono con cibo e bevande durante la giornata. Infine, c’è il deficit calorico, ovvero la condizione che si verifica quando l’apporto calorico è inferiore al fabbisogno (utile per perdere peso).

L’idea generale è che, per gestire correttamente l’apporto calorico siano necessarie estreme rinunce. Questo pensiero è errato: con alcuni semplici accorgimenti e qualche strategia pratica da mettere in atto ogni giorno, come ad esempio utilizzare occasionalmente delle barrette sostitutive del pasto o utilizzare meno gli alimenti ultra processati a favore di opzioni più fresche e naturali, è possibile mantenersi in forma senza rinunciare ai piaceri della tavola. Ecco alcune idee per raggiungere il giusto equilibrio tra benessere e soddisfazione.

Mangiare in modo consapevole e intelligente

La prima strategia per gestire l’apporto calorico senza rinunce, sempre dopo un’attenta valutazione di quali sono le necessità del corpo e di come procedere con il consiglio di un nutrizionista esperto, consiste nell’iniziare a mangiare in modo più consapevole e intelligente.

Questo significa, prima di tutto, ridurre le porzioni giornaliere, metodo che consente di non rivoluzionare drasticamente le proprie abitudini, andando però a introdurre meno calorie. Lo si può fare utilizzando piatti più piccoli per ingannare visivamente la mente, oppure puntando su alimenti ad alta densità nutritiva ma a bassa densità calorica, che garantiscono sazietà senza eccedere con le calorie.

Fondamentale anche scegliere sistemi di cottura che non incrementano il contenuto calorico del pasto, come quelle al vapore, al forno, alla griglia o in padella antiaderente, evitando fritture e condimenti eccessivi.

Fondamentale anche tenere sotto controllo le calorie nascoste, ovvero quelle che possono incrementare l’apporto calorico senza quasi che uno se ne accorga. Parliamo, ad esempio, dell’olio, dello zucchero nel caffè o di un quadratino di cioccolato come spuntino. Il consiglio, in questo caso, è di attuare sostituzioni furbe, optando per alternative gustose, ma leggere: spezie invece dell’olio, yogurt greco al posto della panna, ecc.

Anche l’idratazione ha un ruolo predominante: bere molta acqua aiuta infatti a mantenere il senso di sazietà. Infine, è essenziale non saltare i pasti. Anche se può sembrare la soluzione più rapida per perdere peso, questa scelta va semplicemente a rallentare il metabolismo e aumentare la probabilità di abbuffarsi dopo.

Puntare sui pasti sostitutivi

Oltre a mangiare in modo più consapevole e intelligente, un’altra strategia utile per dimagrire o semplicemente mantenere il proprio peso forma è utilizzare i pasti sostitutivi, come le barrette, i frullati, le zuppe o gli snack.

Si tratta di una soluzione efficace ed estremamente pratica soprattutto per chi ha poco tempo per cucinare o mangia spesso fuori casa. Formulati per garantire tutti i nutrienti essenziali con un apporto calorico controllato, sono ideali in contesti occasionali o come parte di un piano strutturato di dimagrimento consapevole, sotto la guida di un professionista.

L. M.