METROTRANVIA MILANO-SEREGNO: TERMINATA POSITIVAMENTE L’ILLUSTRAZIONE AI COMUNI DEL NUOVO CRONOPROGRAMMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2025 – La Città metropolitana di Milano ha terminato l’illustrazione del nuovo cronoprogramma complessivo dei lavori di realizzazione della metrotranvia Milano–Seregno a tutti i Comuni coinvolti.

Nei due giorni dedicati al confronto con il territorio, è stata indicata il 38 mesi la durata complessiva dei lavori dell’intera linea (14,3 km) sarà, salvo imprevisti. Il nuovo cronoprogramma ha ricevuto la proroga di 16 mesi, conseguenti alla determina del CCT, oltre a ulteriori 6,5 mesi dovuti alle lavorazioni aggiuntive.

Pertanto, il nuovo termine finale dei lavori è rideterminato al 31/03/2028. Le diverse criticità rilevate nel corso degli scorsi mesi sono state approfondite e hanno trovato risposte in termini positivi.

Così ha commentato la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: “Sono estremamente soddisfatta dal percorso fatto insieme ai Comuni; gli ottimi riscontri ricevuti in questi incontri, e la proficua collaborazione istituzionale avviata, mi infondono ottimismo sul completamento dei lavori nel rispetto delle nuove tempistiche e la positiva risoluzione delle criticità; inoltre ho espresso la mia disponibile a incontrare la cittadinanza presso i Comuni che me ne hanno fatto richiesta; stiamo procedendo nella giusta direzione per dare al territorio e a migliaia di pendolari una infrastruttura strategica”.