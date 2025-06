Milano4Mission domenica 15 giugno al Centro Pime

Domenica 15 giugno il Centro missionario Pime di Milano si anima con i suoni e i colori di “MILANO4MISSION”, una giornata di festa tra culture e solidarietà a sostegno delle iniziative dei missionari del Pime in tutto il mondo. Stand solidali, danze, concerti, laboratori per bambini, street-food e un grande evento sportivo scandiranno la giornata nel giardino di via Mosé Bianchi 94.



Due Paesi saranno in maniera particolare sotto i riflettori: le Filippine – al centro della campagna di solidarietà “Un ponte per ogni isola”, promossa per il 2025 dalla Fondazione Pime – e il Myanmar, colpito poco più di due mesi fa da un devastante terremoto, che ha aggravato ulteriormente la situazione in un Paese già messo in ginocchio da una guerra civile che dura ormai dal 2021.



Sarà appunto la comunità cattolica filippina di Milano a dare il via alla giornata alle 10 animando la Messa e proponendo a seguire i propri canti e le proprie danze etniche. Nel Museo Popoli e Culture sarà invece possibile visitare la mostra “Arcipelago vivo” che presente alcuni volti di questo grande Paese dell’Asia costituito da oltre 7mila isole e i progetti portati avanti da i missionari del Pime in questo contesto.



Dalle 11,30 invece prenderà il via SPORT4MISSION: su un campo da volley e uno da basket alcune squadre del Centro Sportivo Italiano e altre formate da giovani di origini filippine si sfideranno in due grandi tornei che proseguiranno per tutta la giornata. Le partite andranno a sostenere “CSI per il mondo“, un’iniziativa di volontariato sportivo internazionale che porta in tanti Paesi l’educazione attraverso lo sport. Sarà inoltre allestita anche una parete di arrampicata sportiva con al quale chiunque potrà cimentarsi sfidando l’altezza e la forza di gravità.



I più piccoli potranno godere dell’amatissimo laboratorio di falegnameria di Gino Chabot, un altro spazio artistico, la mostra “Girotondo gioca il mondo” con un laboratorio di giochi da tutti i continenti per scoprire diverse culture e con alcuni giochi giganti (shangai, Jenga) a cura dell’Ufficio Educazione Mondialità del Pime.

Dalle 17 e fino alle 22 la Scuola di Musica Cluster salirà poi sul palco con tutta l’energia delle sue band e dei suoi cori: con la loro musica andranno a sostenere il popolo birmano, colpito dal violentissimo terremoto del marzo 2025.

Per tutta la giornata nel giardino – insieme ai banchi dello streed-food – saranno presenti anche tanti espositori che, insieme al Negozio Pime, con i loro prodotti dimostrano che un’economia più giusta è possibile: artigianato solidale, upcycling, abbigliamento e sartoria da realtà sociali, ma anche alimentari, té e bevande.



La manifestazione è a ingresso libero, per informazioni più dettagliate: centropime.org/eventi/milano4mission/