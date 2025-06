Rho attiva ALERT SYSTEM®: una chiamata per la sicurezza di tutti

Si rinnovano le procedure a tutela della popolazione grazie a una nuova piattaforma di messaggistica telefonica

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 giugno 2025 – Il Comune di Rho rinnova le procedure per la tutela della popolazione adottando Alert System®, powered by ComunicaItalia, la nuova piattaforma di messaggistica telefonica pensata per gestire le emergenze di Protezione Civile in modo rapido, capillare e sicuro. Il servizio – operativo 24 ore su 24 grazie a una rete di ventisei centrali che possono generare oltre duecentomila chiamate ogni ora – grazie alle nuove tecnologie consente di raggiungere contemporaneamente residenti, pendolari, studenti e proprietari di immobili presenti sul territorio comunale, fornendo indicazioni puntuali su come mettersi al riparo in caso di maltempo estremo, incendi, acqua non potabile, blackout o interruzioni della viabilità legate a situazioni di emergenza.

L’attivazione è semplice: collegandosi al portale dedicato https://registrazione.alertsystem.it/rho e inserendo i propri recapiti (numero fisso o cellulare) si riceve una chiamata che fornisce un codice di verifica da digitare sul sito per confermare l’iscrizione. In pochi istanti il numero indicato viene inserito nella banca dati dell’Alert System® e potrà essere contattato – esclusivamente nei casi di effettiva necessità – dal mittente telefonico 02 3706 9982, richiamabile in qualsiasi momento per riascoltare il messaggio registrato.

Sebbene ComunicaItalia disponga già dei numeri fissi presenti negli elenchi pubblici, la registrazione volontaria permette di integrare anche i contatti mobili, correggere eventuali dati non aggiornati e associare ogni numero a un preciso indirizzo, rendendo l’allerta più mirata e quindi ancora più efficace.

«La sicurezza di chi vive, lavora o studia nella nostra città è da sempre la nostra priorità assoluta. Con Alert System® abbiamo uno strumento in grado di raggiungere in pochi minuti decine di migliaia di persone, fornendo istruzioni chiare e tempestive per affrontare qualsiasi criticità. Invito tutti a registrarsi: bastano pochi clic per garantirsi un’informazione diretta e affidabile quando davvero conta». dichiara Emiliana Brognoli, assessore alla Protezione civile.

Intanto sono in distribuzione al Tourist Infopoint, in Municipio, nei punti informativi attivati durante i Giovedì Summer Fest i nuovi volantini che segnalano come comportarsi in caso di incidente chimico industriale: realizzato in collaborazione con i volontari del Servizio civile universale attivi negli Uffici Informagiovani e Protezione civile, informano sugli accorgimenti da seguire in caso di fuoriuscita di sostanze pericolose per la salute delle persone.

Redazione