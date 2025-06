Rho. Parcheggi: in zona cimitero si lavora per ottenere un centinaio di stalli in più

Lunedì 16 giugno si allarga il cantiere Spugna su via Redipuglia: lavori nella parte compresa tra il cimitero centrale e via Ratti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 giugno 2025 – Il Monitoraggio cantieri che il Sindaco Andrea Orlandi prosegue con costanza ha portato la mattina dell’11 giugno anche in via Redipuglia, dove sono in corso da parte di CAP gli interventi per la realizzazione di un nuovo parcheggio Spugna, su progetto di Città Metropolitana.

Lunedì 16 giugno inizieranno i lavori nell’area a destra dell’attuale cantiere, per chi proviene da via Redipuglia (quella più vicina al Monumento alle vittime del Covid). Verranno demoliti i cordoli e le aiuole attuali tra i diversi posti auto per ampliare l’area di sosta e renderla drenante. Rimane aperto il passaggio che conduce verso via Ratti, passaggio in cui in questa fase rimarranno attivi gli stalli esistenti.

Si precisa che lungo via Redipuglia sono stati messi a disposizione già nei giorni scorsi posti auto delimitati da strisce gialle: sono 52 e diventeranno 70 quando, la prossima settimana, riaprirà il primo tratto di cantiere più vicino a corso Europa al momento chiuso al traffico. La maggior parte degli stalli non risulta utilizzato, il che fa pensare che i posti possano essere sufficienti a soddisfare la richiesta di parcheggi in quella zona.

el primo tratto che verrà riaperto il ripristino sarà provvisorio ma verranno delimitati 20 posti auto, sempre con strisce gialle.

Obiettivo è terminare l’intero parcheggio Spugna a settembre con autobloccanti drenanti. Spariranno alcuni arbusti, rimarrà il filare di aceri. I parcheggi verranno disposti a pettine su due lati.

In via Bersaglio, sull’altro lato del cimitero centrale, si lavora per collocare 12/14 nuove piante al crocevia di quattro aree di sosta. Sono stati ripresi tutti i camminamenti laterali alzandoli leggermente per non avere guai in futuro con le radici degli alberi. La pavimentazione sarà in autobloccante drenante come altri parcheggi Spugna, molto simile all’assetto di via Zara. Lo smaltimento delle acque non sarà più convogliato in fognatura ma in vasche di drenaggio.

Verrà sistemato tutto il tratto di via Serra che costeggia il parcheggio alle spalle del benzinaio: su entrambi i lati si guadagneranno 50 centimetri di verde, per agevolare le radici delle piante, sistemando i marciapiedi. La sosta sarà mantenuta su un solo lato del raccordo stradale.

In futuro si prevedono anche la sistemazione dell’area di sosta alle spalle dei fioristi e la tinteggiatura del muro di cinta del cimitero, ora ricoperto da scritte e graffiti. Nell’ambito delle diverse aree a ridosso del cimitero centrale, al termine dei cantieri Spugna si punta a ricavare complessivamente un centinaio di posti aggiuntivi rispetto a quelli presenti prima dell’avvio dei lavori.

Nella foto gli stalli già creati su via Redipuglia