SALINARI FDI: Scuola Massaua chiusa dal 2021, le famiglie chiedono risposte

(mi-lorentggio.com) Milano, 12 giugno 2025 – La scuola Massaua è chiusa e dichiarata inagibile dal 2021 – comunica Antonio Salinari Coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio 7 – da allora, centinaia di alunni sono stati spostati in altre sedi, con spostamenti complicati per tante famiglie. E dal 2024, con la cancellazione delle navette, i disagi sono aumentati ancora.

Nel frattempo, l’edificio di via Massaua è rimasto abbandonato e si trova in condizioni sempre peggiori, preda del degrado e dei vandalismi – continua Salinari – il giardino, completamente lasciato all’incuria, è ormai una vera e propria giungla, infestata da zanzare e insetti. La situazione sta creando disagi anche alle scuole vicine: i bambini dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia non riescono più a utilizzare in sicurezza gli spazi esterni, soprattutto in questi giorni di sole, perché vengono continuamente punti dalle zanzare, con bolle e gonfiori su tutto il corpo.

I genitori, gli insegnanti e i cittadini, chiedono un intervento urgente: che il Comune provveda subito a tagliare l’erba, a disinfestare l’area e, soprattutto, a comunicare cosa ne sarà della scuola Massaua.

Conclude Salinari – La scuola non è un lusso è un diritto. E Massaua deve tornare a vivere !

Redazione